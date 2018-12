Destiny 2 | l' Armeria Nera - recensione

Destiny 2 : ridotti i requisiti per accedere alle Forgie dell'Armeria Nera : Con l'arrivo del DLC Armeria Nera sono state introdotte le cosiddette Forgie, recentemente però gli utenti di Destiny 2: I Rinnegati si sono lamentati sugli alti requisiti per accedere a questi eventi.Come riporta VG247, sembra che i ragazzi di Bungie abbiano ascoltato le richieste dei fan e oggi hanno infatti annunciato di come i requisiti per accedere alle Forgie siano stati ridotti, inizialmente tali requisiti erano di 600 (Livello di Potere) ...

Glitch e lamentele per Destiny 2 Armeria Nera : boss ingigantiti e giocatori arrabbiati : Nuovo DLC, nuovi problemi e lamentele. Destiny 2 Armeria Nera ha introdotto tanti nuovi contenuti ma soprattutto la Forgia, l’attività che fornisce grandi premi ai Guardiani che la completano. Il DLC non ha missioni dedicate alla storia, ma si è scoperto che l’unico contenuto disponibile è la Forgia di Volundr. Il problema è che questo può essere completato solo da chi ha un Livello Potenza alto, dato che l’attività è molto difficile da ...

Destiny 2 : la community si lamenta dei requisiti d'accesso ai contenuti del DLC Armeria Nera : Da ieri è disponibile il nuovo DLC Armeria Nera di Destiny 2, che introduce nuovi contenuti ma soprattutto la Forgia, un'attività inedita che promette di premiare lautamente i guardiani che riescono a completarla.Come già sapevamo Armeria Nera è un DLC sui generis poiché non include missioni storia, e al lancio di ieri l'utenza ha scoperto che l'unico contenuto attualmente disponibile del DLC, appunto la Forgia di Volundr, può essere completato ...

Destiny 2 I Rinnegati : Il Pass Annuale inizia oggi e da accesso a tutti i giocatori all'Armeria Nera : Bungie, Activision e Vicarious Visions hanno realizzato il Pass Annuale di Destiny 2: I Rinnegati, offrendo ai giocatori tanti nuovi contenuti a partire da dicembre 2018 fino ad agosto 2019. Andando a migliorare l'intera esperienza di gioco, il Pass Annuale offre un ulteriore livello di sfida e ricompensa per i gamers più impegnati nella community di Destiny. Saranno tre le stagioni di Destiny 2 lanciate durante l'anno ed accessibili grazie al ...

Alle 19 saremo in diretta con Destiny 2 : Armeria Nera : Si rinnova anche per questa sera l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it.Stavolta il focus sarà su Destiny 2 e il suo nuovo DLC Armeria Nera (Black Armory) in uscita oggi, 4 dicembre. A partire dAlle ore 19, potrete seguire la diretta, in compagnia di Gianluca Musso, sul nostro canale ufficiale Twitch, sulla pagina Facebook o sul canale YouTube.Read more…

Disponibile Destiny 2 Armeria Nera oggi 4 dicembre : orario manutenzione e nuove armi esotiche : Destiny 2 Armeria Nera sarà Disponibile oggi 4 dicembre. La pubblicazione dell’attesa espansione sarà anticipata da una manutenzione che non permetterà di giocare, fortunatamente non pr molto. Servirà a pubblicare l’aggiornamento 2.1.1.1 che consentirà di avere i nuovi contenuti. Di seguito la scaletta della manutenzione programmata che metterà in pausa i server di gioco, con gli orari italiani: 17:30: Inizio programmato della manutenzione. ...

Destiny 2 : il nuovo aggiornamento che introduce il DLC Armeria Nera arriva domani : Il prossimo aggiornamento per Destiny 2: I Rinnegati sarà l'aggiornamento 2.1.1.1. Insieme ad alcune modifiche e correzioni previste porterà con sé il DLC Black Armory (Armeria Nera) per i possessori di Pass annuale. L'update sarà disponibile da domani, 4 dicembre, come segnala Gamingbolt.È prevista dunque una manutenzione e il gioco andrà offline. Tutti i giocatori, indipendentemente dal fatto che svolgano un'attività o meno, saranno riportati ...

Svelato grande colpo di scena nella storia di Destiny 2 Armeria Nera : dettagli patch 2.1.1 : Ci siamo, la nuova espansione di Destiny 2 è in dirittura d'arrivo. Bungie per l'occasione ha rilasciato nuovi dettagli su Armeria Nera, soprattutto sui contenuti, in arrivo il 4 dicembre su PC, PS4 e Xbox One. Innanzitutto con questa espansione arriverà Scourge of the Beast, una nuova incursione a cui si potrà accedere dal 7 dicembre. A questa potranno accedere i giocatori con un livello di potere consigliato di 640, ma chiaramente Bungie ...

Destiny 2 Forsaken : Il DLC Armeria Nera ed il Pass Annuale offriranno anche ai guardiani più esperti sfide ed eventi speciali : Tramite un recente comunicato stampa, i ragazzi di Bungie hanno annunciato tutti gli eventi che i giocatori di Destiny 2 dovranno affrontare nell'anno 2018\2019. Ci saranno sfide ed eventi speciali per tutti i gusti. Ecco quanto riportato dal comunicato:"Con l'arrivo della Stagione della Forgia gli sviluppatori di Bungie annunciano tutte le novità, i premi e gli eventi speciali che i guardiani dovranno affrontare da qui alla fine dell'anno e per ...

Destiny 2 : il DLC Armeria Nera ha una data di uscita ufficiale : Dopo i rumor e l'immagine promozionale spuntata nella giornata di ieri, arrivano finalmente delle informazioni ufficiali riguardanti il prossimo DLC di Destiny 2, Armeria Nera (Black Armory).Come riportato da VG247.com, il DLC che fa parte della seconda stagione di contenuti, la Stagione della Forgia, sarà disponibile a partire dal 4 dicembre mentre la seconda stagione partirà ufficialmente il 27 novembre.Attualmente abbiamo pochissime ...

Destiny 2 : un'immagine promozionale svela la data d'uscita del DLC Armeria Nera? : Grazie alla road map dei DLC di Destiny 2 che Bungie rese nota presentando l'espansione I Rinnegati, sappiamo che il contenuto aggiuntivo Armeria Nera sarà il prossimo a essere pubblicato dallo studio, presumibilmente tra dicembre e gennaio com'è ormai da tradizione per i DLC della saga di Destiny.un'immagine promozionale di Armeria Nera, spuntata su Reddit e riportata da Gaming Bolt, potrebbe però svelare per la prima volta la data esatta ...