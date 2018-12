telenovaragusa

: Strisce blu a Ragusa. D'Asta: 'Gli aumenti una decisione inopportuna anche perchè l'intera vicenda stava approvando… - radiortm : Strisce blu a Ragusa. D'Asta: 'Gli aumenti una decisione inopportuna anche perchè l'intera vicenda stava approvando… - TELENOVARAGUSA : D’ASTA SU STRISCE BLU A RAGUSA: AUMENTI UNA DECISIONE INOPPORTUNA - -

(Di sabato 22 dicembre 2018) E' stata, anche in questo caso, una scelta politica non apprezzata e che, non a caso, ha generato delle proteste". Facebook