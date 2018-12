Scossa di terremoto magnitudo 6 1 in Papua Nuova Guinea

Forte Scossa di terremoto di magnitudo 7 - 4 in Russia : è allarme tsunami : Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 della scala Richter ha interessato, alle 18,01 (ora italiana), l'area al largo della costa orientale della penisola della Kamchatka, in Russia . Secondo le stime preliminari fornite dall'Usgs (United State Geological Survey) il potente sisma avrebbe avuto il suo esatto epicentro 82 chilometri ad ovest della piccolissima cittadina rurale di Nikol'skoe, sull'isola di Bering, stesso nome che ...

Terremoto in Turchia : Scossa magnitudo 4.4 - nessun danno : Un Terremoto magnitudo 4.4 è stato registrato oggi alle 06:34 UTC a 5 km ovest-sudovest da Kocadere, nel nordovest della Turchia (dati USGS), ed è stata avvertita anche in alcune zone di Istanbul. Non vengono riportati danni a persone o cose, secondo quanto riferito dalla prefettura locale. L’evento si è verificato lungo la faglia nord-anatolica. L'articolo Terremoto in Turchia: scossa magnitudo 4.4, nessun danno sembra essere il primo su ...