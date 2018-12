Pd | Boccia lancia piattaforma democrazia partecipativa | “Per una politica aperta”

Lanciata la piattaforma HackitalyCosì Boccia vuol battere Rousseau : Anteprima Affari/ Francesco Boccia si candida alla segreteria Pd e porta in dote Hackitaly, una sorta di piattaforma Rousseau ma più moderna e aperta. Uno strumento che può rilanciare il partito su internet Segui su affaritaliani.it

Paura ad Aprilia - lancia molotov dentro la scuola : arrestato un ex studente. Era stato Bocciato : Paura e tensione ad Aprilia questa mattina all'ingresso di scuola al Rosselli,, poco prima delle 8.00. Un ragazzo - un ex studente che era stato bocciato con - ha urlato improvvisamente secondo alcuni ...

Salvini Boccia l’ecotassa per le auto - Di Maio rilancia sulle pensioni d’oro : Doveva essere la volta buona per definire nel dettaglio il compromesso con la Commissione europea sulla Finanziaria per il 2019. Non è accaduto nemmeno stavolta. È stata invece l’ennesima giornata di caos mediatico: prima la marcia indietro sull’ecotassa per le auto a benzina e gasolio, poi gli annunci sui tagli - sempre più alti - alle pensioni ri...

Ue Boccia la manovra italiana - Salvini rilancia : “Noi passi indietro non ne facciamo” : “Noi passi indietro non ne facciamo”. Non arretra di un millimetro il vicepremier Matteo Salvini, che intervenendo a Uno Mattina su Rai 1 ha confermato la posizione del governo anche dopo la bocciatura della manovra da parte di Bruxelles. “Non faremo passi indietro – ha spiegato – perché i soldi che abbiamo messo nella manovra economica riguardano la sanità, e il diritto alla salute non si tocca, si assumono mille ...

Manovra : Tria rilancia il dialogo con l'Ue - ma Bruxelles sarebbe pronta a una nuova Bocciatura : Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine dell'Eurogruppo odierno nel corso ha ribadito che "il programma di governo non cambia" auspicando "dialogo con l'Ue". Se l'Ue apre la ...

Lorella Boccia lanciatissima : da Amici a 'Rivelo' - le confessioni dei vip su RealTime : si parte con De Martino : Dal 16 novembre ogni venerdì alle 23.45 su RealTime arriva Rivelo , nuovo programma di interviste condotto da Lorella Boccia , già alla guida di Amici Casting . Protagonisti volti noti del mondo dello ...