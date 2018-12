Manovra | assunzioni bloccate in università Ai miei studenti dico | fuggite o lasciate

Manovra : Cgil Cisl Uil - inaccettabile rinvio assunzioni nella Pa : Comunicato stampa Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa Manovra: Cgil Cisl Uil, inaccettabile rinvio assunzioni nella Pa Su assunzioni da governo solo propaganda, pronti a mobilitazione Roma, 19 dicembre ...

Manovra in aula : le novità dagli incentivi per l’auto elettrica alle assunzioni nella Pa. Proroga di un anno per formazione 4.0 : Via libera della commissione Bilancio della Camera alla Manovra. La commissione ha concluso l'esame approvando velocemente diverse modifiche dopo che le opposizioni hanno abbandonato i lavori, e ha dato il mandato ai relatori, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi per riferire in aula su un maxiemendamento visto che il governo si è già riservato la possibilità di porre la fiducia sul testo. Il testo sarà esaminato dall'assemblea di ...

Manovra - ok a incremento tempo pieno alle elementari : 2 mila nuove assunzioni : Dalla Commissione bilancio, che sta esaminando gli emendamenti alla Legge di bilancio 2019, arriva il semaforo verde all’incremento del tempo pieno nella scuola primaria, previsto proprio da un emendamento presentato alla Manovra. In termini pratici, oltre che un aumento delle ore trascorse a scuola, questa decisione varrà 2 mila nuove assunzioni di personale. Per assicurare l’allungamento di orario è autorizzato infatti un aumento di ...

Manovra - elementari : via libera al tempo pieno vale 2000 assunzioni : Semaforo verde della Commissione Bilancio della Camera all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria, previsto da un emendamento alla legge di bilancio. Le modalità dell'aumento saranno ...

Manovra - almeno 600 milioni in tre anni per una raffica di assunzioni nella Pa : Gli emendamenti alla Manovra di Governo e relatori aprono le porte della pubblica amministrazione a migliaia di assunzioni, collaborazioni e consulenze senza badare troppo a spese...

Manovra - almeno 600 milioni in tre anni per una raffica di assunzioni nella Pa : ... dall'Accademia della Crusca a Expo 2020 passando per l'Avvocatura generale dello Stato, la Corte dei conti, la lotta alle frodi agroalimentari e i ministeri dell'Economia e dei beni culturali per un ...

Manovra : stop ai furbetti della flat tax - 4mila assunzioni nei Centri per l’impiego : Sono 54 i ritocchi di Governo e relatori: tra le novità il raddoppio dello sconto Imu sui capannoni industriali e 150 milioni fino al 2021 per ridurre i tempi di attesa della Sanità. Sarà il Senato a esaminare le proposte della maggioranza sui temi chiave “quota 100” e reddito di cittadinanza...

Manovra - relatori : 4mila assunzioni nei centri per l'impiego : Dal 2019 le Regioni potranno assumere fino a 4mila persone da destinare ai centri per l'impiego. E' quanto previsto da un emendamento alla Manovra. La modifica, inserita nell'articolo che istituisce ...

Manovra. 4 mila assunzioni centri impiego. Più risorse per sanità. Raddoppio sgravi Imu su capannoni : Se imputare questi costi minori a minore deficit oppure ad altri investimenti sarà poi una decisione politica che, il governo, prenderà nell'interlocuzione con l'europa". Sullo slittamento di un ...

