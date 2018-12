La prima intervista di Epifanyj | metropolita di Kiev

Niki Lauda - prima intervista dopo la rianimazione : 'Tra un mese sarò ok - poi di nuovo a seguire i Gran premi' : Nella chiacchierata con la Gazzetta dello Sport , il tre volte campione del mondo di Formula 1 parla della sua 'terza vita' : 'Sono stato in ospedale sino a due giorni fa — racconta Niki —, poi ho ...

L'ASSOCIAZIONE D.E.C.I.BA in prima linea contro gli abusi del sistema bancario - Intervista al VicePresidente STEFANO NICOLETTI : "Noi crediamo nella politica, ma in quella vera, quella che tutela tutti indiscriminatamente senza avere occhi di riguardo per nessuno. La convinzione che tutto questo si possa ottenere è il motivo ...

Elia e Jane prima intervista insieme - lui risponde all’ex : “Ho fatto la mia scelta” : Elia Fongaro e Jane Alexander a Domenica Live dopo il Grande Fratello Vip Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, oggi Elia Fongaro e Jane Alexander sono a tutti gli effetti una coppia. E come tale hanno deciso di fare la prima intervista insieme a Domenica Live, nella puntata in onda il 9 dicembre. L’ex Velino […] L'articolo Elia e Jane prima intervista insieme, lui risponde all’ex: “Ho fatto la mia ...

Kate Middleton - la prima intervista di mamma Carole : «Ecco cosa penso del principe William…» : Kate Middleton è un’icona indiscussa di stile e, da settimane, protagonista dei gossip reali che la vorrebbero ai ferri corti con Meghan Markle. Ma ora è mamma Carole a scendere in campo, rilasciando per la prima volta un’intervista al quotidiano britannico The Telegraph. A sette anni dal royal wedding della figlia, l’ex hostess della British Airways, diventata milionaria vendendo oggetti per le feste dei bambini, ha detto la ...

La prima intervista di mamma Carole Middleton : «Perché non ho mai parlato di mia figlia Kate» : Carole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Middleton, 63 anni, è da sempre considerata l’artefice ...

La prima intervista a Selena Gomez dopo il ricovero con un messaggio ottimista per tutte le donne : La prima intervista a Selena Gomez dopo l'ultimo ricovero in clinica psichiatrica è stata pubblicata sulle pagine della rivista Elle. Focalizzandosi sulla campagna Puma a supporto delle donne forti, Strong Girls, Selena Gomez ha approfittato dell'occasione per dimostrare il suo supporto alle donne di tutto il mondo. La Gomez è tornata in questi giorni a far parlare di sé. Questa volta la musica non c'entra: il fulcro del progetto è una ...

Concorso straordinario primaria e infanzia : intervista al responsabile MSA scuola : Ultime notizie sul Concorso straordinario primaria e infanzia. Ecco per i lettori l’intervista al Prof. Luciano Scandura, responsabile MSA settore scuola. L’intervista al Prof. Scandura di MSA Settore scuola sul Concorso straordinario primaria e infanzia Il Miur ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per il Concorso straordinario per la scuola primaria e dell’infanzia. Le domande potranno essere presentate su Istanze on line ...

Daphne Caruana Galizia - l intervista di Roberto Saviano ai figli 'Mamma è stata uccisa prima dal fango che dal tritolo' : Daphne Caruana Galizia è morta gradualmente. prima del tritolo ci sono stati la diffamazione, poi la delegittimazione, infine l'isolamento. È così che spesso le voci critiche vengono annientate. Era ...

Daphne Caruana Galizia - l'intervista di Roberto Saviano ai figli : "Mamma è stata uccisa prima dal fango che dal tritolo" : L'incontro dello scrittore con Matthew, Andrew e Paul, che per la prima volta parlano insieme. Tutti e tre hanno lasciato Malta. E raccontano come quello della giornalista sia stato un omicidio annunciato: "Ora vogliono cancellare la sua memoria"

Verissimo - cancellata l’intervista registrata a Michele Bravi prima dell’incidente : Sabato 24 novembre insieme a Elisa, Leonardo Pieraccioni e Ivan Cattaneo avrebbe dovuto andare in onda a Verissimo l’intervista registrata mercoledì al cantante 23enne Michele Bravi. Ma la notizia delle ultime ore del terribile incidente in cui è rimasto coinvolto l’ex vincitore di X Factor – ed ex tutor di Amici – e che ha provocato la morte di una donna di 58 anni ha modificato la programmazione. È proprio Mediaset che ...

Michael Schumacher : la famiglia pubblica un'intervista rilasciata prima dell'incidente : L'ex campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher, è vicino al suo cinquantesimo compleanno, che ricorrerà nel prossimo mese di gennaio. In vista della ricorrenza, la famiglia di Schumi ha deciso di rendere pubblico il contenuto di un'intervista che risale a poco tempo prima che l'ex-pilota di casa Ferrari avesse il fatidico incidente. Michael Schumacher e l'intervista mai pubblicata prima Secondo quanto recentemente pubblicato ...

Schumacher - intervista inedita prima dell'incidente : "Nel 2000 il Mondiale più bello" : Il primo successo con la Ferrari, i rivali più rispettati, la Formula 1: Schumi risponde in video alle domande dei fan in...

Michael Schumacher - le ultime parole del campione prima dell'incidente : l'intervista inedita : Il campione tedesco però aveva potuto parlare liberamente il 30 ottobre 2013, un'intervista apparsa solo ora sul sito ufficiale del mito della F1, che svela il pensiero su carriera e mondo dei motori.

F1 - pubblicata un’intervista inedita di Michael Schumacher. Il fenomeno parla due mesi prima dell’incidente : Un’intervista inedita rilasciata da Michael Schumacher il 30 ottobre 2013 è stata pubblicata sul sito ufficiale del sette volte Campione del Mondo di Formula Uno. La famiglia del tedesco ha deciso di mostrare queste nuove immagini a quasi cinque anni dal drammatico incidente sugli sci (era il 29 dicembre 2013) in cui incappò l’ex ferrarista: a poco più di un mese dal suo cinquantesimo compleanno (il 3 gennaio 2019), la moglie Corinna ...