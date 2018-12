Il piccolo Alex è stato sottoposto a trapianto al Bambino Gesù di Roma

Roma - piccolo Alex sottoposto a trapianto/ Ultime notizie - intervento al Bambino Gesù : papà dona le cellule : Roma , piccolo Alex sottoposto a trapianto . Ultime notizie , intervento al Bambino Gesù : papà dona le cellule per il figlio

Nuova speranza per il piccolo Alex - effettuato il trapianto al Bambino Gesù di Roma : Il piccolo paziente affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH), trasferito dall’Ospedale Great Ormond Street di Londra presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma a fine novembre, è stato sottoposto, come da programma precedentemente annunciato, a trapianto di cellule staminali emopoietiche. Lo si apprende dall’ospedale pediatrico....

Roma - il piccolo Alex è stato sottoposto al trapianto : Il trapianto è stato eseguito. Il piccolo Alex Maria Montresor, affetto da linfoistiocitosi emofagocitica, una grave malattia genetica, era stato trasferito dall’ospedale Great Ormond Street di Londra al Bambino Gesù di Roma a fine novembre, per essere sottoposto a un trapianto di cellule staminali emopoietiche. Negli ultimi giorni sono stati eseguiti gli screening necessari per identificare, tra i due genitori, il donatore (la ricerca di ...

Operato il piccolo Alex a Roma - il papà dona cellule per salvarlo - : Il bimbo di 20 mesi affetto da Linfoistiocitosi emofagocitica , Hlh, è stato sottoposto a trapianto di cellule staminali emopoietiche. L'ospedale fa sapere che ora bisogna attendere il decorso dei ...

Operato il piccolo Alex a Roma - il papà dona cellule per salvarlo : Operato il piccolo Alex a Roma, il papà dona cellule per salvarlo Il bimbo di 20 mesi affetto da Linfoistiocitosi emofagocitica (Hlh) è stato sottoposto a trapianto di cellule staminali emopoietiche. L’ospedale fa sapere che ora bisogna attendere il decorso dei prossimi giorni, sperando che non ci sia un ...