Patrimonio immobiliare dello Stato. Il barese Altieri - Lega - alla Guida di Invimit : 'Nessuna svendita' : alla guida della Invimit, società della Mef che sovrintende alla valorizzazione e alla dismissione del Patrimonio immobiliare dello Stato, andrà Nuccio Altieri, primo parlamentare pugliese della Lega. ...

Morto il geofisico Enzo Boschi : per dodici anni è stato alla Guida dell’Ingv : E’ Morto il geofisico Enzo Boschi, che per 12 anni, fino al 2011, è stato alla guida dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). In precedenza Enzo Boschi era stato a capo dell’Istituto Nazionale di Geofisica, dal quale è nato l’Ingv. I funerali sono previsti il 24 dicembre a Bologna. Avrebbe compiuto 77anni in febbraio. L'articolo Morto il geofisico Enzo Boschi: per dodici anni è stato alla guida ...

Guida in stato di ebbrezza - Dal 2020 stop alla prescrizione del reato : Conseguentemente all'approvazione della legge anti corruzione, dall'1 gennaio 2020 anche la Guida con tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi per litro di sangue, soglia oltre la quale scatta il reato, non sarà più prescrivibile. Come per altri reati, anche in questo caso la sospensione della prescrizione scatterà dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di condanna, sia in caso di assoluzione.La norma. Il Codice della strada prevede per ...

Cina - le riforme favoriscono la nascita dello Stato di diritto e lo Stato di diritto Guida le riforme : ... gradualmente, ma costantemente, da 40 anni, hanno avuto nelle riforme giuridiche uno dei principali strumenti per la gestione non traumatica della transizione verso l'economia socialista di mercato. ...

Il servizio di catering per grandi eventi di Palazzolo Acreide - SR - - è stato inserito nella Guida che promuove anche il patrimonio ... : Valentino catering tra le 100 mete d'Italia 2018 per valorizzare la sicilianità Il servizio di catering per grandi eventi di Palazzolo Acreide , SR, , è stato inserito nella guida che promuove anche ...

Servizio notturno straordinario della polizia. Contrasto alle violazioni del codice della strada e Guida in stato di alterazione : UMWEB, Perugia. Nell'ambito delle iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave fenomeno degli incidenti stradali, anche con conseguenze mortali, determinati da abuso di ...

Lascia le figlie a casa sole ma viene fermato per Guida in stato di ebrezza : CRONACA - E' finito nei guai un padre per aver Lasciato le figlie minorenni a casa da sole, mentre dormivano. I fatti risalgono al 2013 e all'epoca le bimbe avavano 10 e 7 anni. Dopo che le piccole si ...

BRA/ Controlli notturni : due patenti ritirate per Guida in stato di ebrezza : Riceviamo dalla polizia municipale di Bra: "Una vasta operazione di controllo del territorio notturna è scattata nell'ultimo fine settimana, con diverse pattuglie della polizia municipale braidese ...

Incidente mortale Anzola - arrestato il Guidatore che era fuggito : Anzola dell'Emilia , Bologna, , 20 novembre 2018 - E' stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il giovane che l'altra notte ha provocato un Incidente stradale mortale alle porte di Anzola. L'...

Mattarella in viaggio nel futuro : il capo dello Stato alla Guida di un’auto da remoto con la tecnologia 5G : “viaggio nel futuro” per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita in Svezia. Il capo dello Stato, nella sede Ericsson, ha guidato da remoto un’auto parcheggiata a centinaia di metri di distanza grazie alla tecnologia 5G. L'articolo Mattarella in viaggio nel futuro: il capo dello Stato alla guida di un’auto da remoto con la tecnologia 5G proviene da Il Fatto Quotidiano.

Guida un bus in stato confusionale - con studenti a bordo : fermato un autista : Approfondimenti Controlli nel Vallo di Diano: droga e alcol alla Guida, nei guai anche diversi locali 3 novembre 2018 Guidava un pullman, con studenti a bordo, ma era in stato confusionale: un autista ...

Calcio : Verratti fermato a Parigi per Guida in stato d'ebbrezza : Marco Verratti è stato fermato dalla polizia francese dopo che a un controllo a Parigi è risultato che guidava con valori alcolemici superiori a quelli ammessi. Ne ha dato notizia L'Equipe. Il fermo risale alle 3 del mattino di mercoledì e il 25enne centrocampista della nazionale italiana ha trascorso qualche ore rinchiuso in un commissariato prima di essere rilasciato. Verratti si è già scusato con il ...