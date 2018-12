Fergie | parla l’ex marito Josh Duhamel | ‘La amo e la amerò per sempre’

tvzap.kataweb

(Di venerdì 21 dicembre 2018) “Io amoe l’per sempre“, lo ha detto il suo ex, da cui la cantante si è separata nel settembre del 2017. L’attore originario del Nord Dakota ha raccontato di avere ancora un rapporto meraviglioso con la sua ex moglie: “Sfortunatamente tra noi due non ha funzionato ma andiamo molto d’accordo e siamo molto uniti nel crescere nostro figlio, Axl. È questa l’unica cosa che mi interessa”, ha proseguito. Dopodiché, però,ha confermato di essere ancora in cerca dell’amore definitivo: “Vorrei degli altri figli per cui cerco una ragazza abbastanza giovane da averne. Cerco una persona con cui formare una famiglia” ha confidato.presenterà i Kids Choice Awardsdi ...