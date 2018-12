Bottici M5S | ' Senatori Pd sono macchiette' ed in aula è bagarre VIDEO

Blastingnews

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il 2018 volge al termine anche per la politica italiana. Soprattutto negli ultimi mesi nonmancate immagini in cui, dalle Camere,arrivate istantanee poco adatte ad un Parlamento. Le ultime scene di questo tipo arrivano dal Senato e vedono protagonisti diverse parte politiche. Il duro attacco della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Laura, ha suscitato la dura reazione degli esponenti del Partito Democratico che non hanno digerito le parole a loro rivolte ed hanno risposto a tono. C'è chi addirittura la invita, a gran a voce, a vergognarsi per quanto detto.In Senato si discute ancora della Manovra A tenere banco in Senato è l'ormai arcinota Legge di Bilancio. L'intervento di Lauraè piuttosto animato."Siamo dovuti andare in Commissione Europea a riconquistare la fiducia" tuona la parlamentare. Il riferimento, abbastanza chiaro, riguarda la fatica nel ...