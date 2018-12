Terremoto in Turchia | scossa magnitudo 4 4 | nessun danno

Terremoto in Turchia : scossa magnitudo 4.2 nel nordovest : Una scossa di Terremoto magnitudo 4.2 è stata registrata in Turchia dall’Istituto geofisica statunitense USGS alle 02:36 UTC, nella provincia nordoccidentale di Yalova. Il sisma, avvertito anche nelle province circostanti, comprese alcune zone di Istanbul, non ha provocato danni a persone o cose, secondo quanto riferito dal prefetto locale. L’evento si è verificato alle 05:36 locali ad una profondità di circa 10 km. L'articolo ...