Manovra | via libera informale dall’Ue

Manovra - procedura scongiurata - ma via libera Ue a gennaio. Conte : 'Nessun cedimento' : Dopo mesi di tensioni Roberto Garofoli, capo di gabinetto del ministero dell'Economia, si dimette. Ma Tria resta e dice di non aver mai pensato a lasciare. Poi spande ottimismo: 'Speriamo di evitare ...

Manovra - procedura scongiurata - ma via libera Ue a gennaio. Conte : «Nessun cedimento» : La procedura d'infrazione è evitata. La commissione europea ufficializza il via libera, condizionato, alla legge di bilancio del governo gialloverde. Lo fa a prezzo di un abbassamento del...

Manovra - via libera informale dalla Ue. Conte : nessun dietrofront sui contenuti : Il premier riferisce in Aula: “Reddito di cittadinanza e Quota 100 partiranno nei tempi». Bruxelles tende la mano, ma resta con il fiato sul collo al governo

Manovra - niente procedura d'infrazione : via libera Ue - giudizio finale a gennaio : Via libera della' Unione Europea alla Manovra . La Commissione europea non avvierà quindi la procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti dell'Italia. Secondo le stesse fonti, la ...

Manovra - via libera informale dalla Ue : Il premier Conte riferisce in Aula. Bruxelles tende la mano, ma resta con il fiato sul collo al governo

Manovra - Ue non avvia - per ora - procedura deficit contro l'Italia : Roma, 19 dic., askanews, - Dopo una 'approfondita discussione', a seguito di un accordo con il governo dell'Italia su un nuovo progetto di Bilancio 2019 la Commissione europea ha deciso che per ora ...

Manovra - da Ue via libera prudente e condizionato : La Commissione europea ha dato un via libera prudente e condizionato al bilancio italiano per il 2019, dopo un negoziato tra Roma e Bruxelles particolarmente lungo e sofferto, e conclusosi ieri sera. L'accordo tra le parti ha scongiurato per ora l'apertura di una procedura per debito eccessivo...

Manovra - la Commissione Ue decide di non avviare la procedura d'infrazione : 'Accordo non perfetto' : Dombrovskis ha voluto infine tributare un ringraziamento al premier Conte e al ministro dell'Economia Giovanni Tria "per il loro impegno personale" nella trattativa. Intanto è "pronto" l'emendamento ...

Manovra - niente procedura d'infrazione : via libera Ue - giudizio finale a gennaio : Via libera della' Unione Europea alla Manovra. La Commissione europea non avvierà quindi la procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti dell'Italia. Secondo le...

Manovra - via libera definitivo dalla Ue : nessuna procedura d'infrazione per debito eccessivo contro l'Italia : La cosa si sapeva già da ieri sera, ma è ufficiale solo da questa mattina: non ci sarà alcuna procedura di infrazione per debito eccessivo contro l'Italia da parte dell'Europa , perchè il collegio dei ...

Manovra - via libera Ue : la Commissione non apre procedura di infrazione. Alle 13 Conte riferisce al Senato : L’accordo tra Roma e Bruxelles sulla Manovra del governo gialloverde è ufficiale. Il collegio dei commissari, durante l’ultima riunione dell’anno, ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia, confermando le anticipazioni date martedì sera da fonti del ministero dell’Economia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alla Commissione europea una lettera in cui illustra ...

Manovra - verso il via libera Ue. Ma cresce il costo delle salvaguardie : Intesa a livello tecnico. Quattro miliardi in meno a reddito di cittadinanza e quota 100. E se i conti non tornano aumento dell'Iva e garanzie sulle pensioni

Manovra - intesa Italia-Ue/ Governo - inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria : Manovra Economica, 'trovato l'accordo con Ue': Moscovici 'lavorato giorno e notte col Governo Conte' . inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria

Manovra - c'è l'accordo tecnico Roma-Bruxelles. Oggi il via libera definitivo : ... Stefano Buffagni, osservando come 'la revisione di questo parametro sia già stata abbondantemente anticipata' perché 'i dati dicono che c'è un rallentamento dell'economia mondiale'. Se Oggi l'intesa ...