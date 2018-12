“L' ho preso a sprangate per 25 euro” | 16enne confessa l' omicidio del clochard

Violenza a Sassari - 58enne preso a sprangate sul volto per 20 euro : “Sono vivo per miracolo” : Un uomo di 58 anni di Sassari ha denunciato l'ennesimo episodio di Violenza verificatosi nella città sarda: mentre stava camminando verso casa due ragazzi l'avrebbero aggredito e preso a sprangate sul volto prima di rubare i 20 euro che aveva nella sua borsa a tracolla: "Se sono vivo è solo per una questione di pochissimi centimetri".Continua a leggere