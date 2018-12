Giorgia Meloni contro Alessandra Mussolini | “Non la stimo… è cattiva con le donne” VIDEO

'Global Compact on refugees' : Giorgia Meloni insorge contro il 'sì' dell'Italia : Nella giornata di lunedì, l'ONU ha dato il via libera al documento 'Global Compact on refugees' (il Patto ONU sui rifugiati), che ha ricevuto l'approvazione dell'Italia, a margine del quale si è espressa in modo critico il leader di 'Fratelli d'Italia', Giorgia Meloni, la quale ha ricordato che ''in tempi di migrazioni gli italiani non erano sostenuti dai Paesi stranieri con 37 euro e mezzo al giorno''. Mercoledì 19 dicembre, alla Camera è stata ...

'Non siamo tutti stranieri - i confini esistono'. L'alunna delle medie si ribella al tema in classe : il racconto di Giorgia Meloni : 'Non siamo tutti stranieri, non sono d'accordo' : così scrive una giovane studentessa di terza media nel tema scolastico proposto dagli insegnanti. Parole che Giorgia Meloni ha voluto riprendere nel ...

Giorgia Meloni e il ribaltone - così gela Silvio Berlusconi : 'Quando cadrà il governo' : Alla Camera e al Senato si parla solo di 'ribaltone' e di ' responsabili M5s ' ma Giorgia Meloni , gela gli entusiasmi di Silvio Berlusconi : 'Non mi appassiona il tema di quando finisce o no - spiega ...

Matteo Salvini lancia candidato Claudio Durigon - 'l'uomo delle pensioni'. Cosa darà in cambio a Giorgia Meloni : Si chiama Claudio Durigon la carta di Matteo Salvini per prendersi Roma e il Lazio. Secondo il Tempo , il leader della Lega pensa al sottosegretario al Lavoro, nato a Latina 47 anni fa, come candidato ...

Jovanotti a Propaganda Live canta il Global Compact di Giorgia Meloni e racconta il rapporto con la trap (video) : In una lunga ospitata piena di sorprese, Lorenzo Jovanotti a Propaganda Live ha regalato un momento di comicità in musica esibendosi con la band del programma in una performance decisamente inedita. Ospite dell'ultima puntata dell'anno venerdì 14 dicembre, Jovanotti ha fatto il suo ingresso in studio su un tweet di Salvini che lo citava, per poi esibirsi dal vivo con la resident band dello show satirico de La7, la "Propaganda Orkestra" su un ...

Giorgia Meloni ai campi rom di Giugliano : via da questi territori : Giugliano. L'onorevole Giorgia Meloni in visita ai campi rom: 'Via da questi territori'. Una visita nei campi rom di Giugliano e poi l'incontro con gli industriali della zona Asi dove ci sono gli ...

Global Compact - il testo di Giorgia Meloni diventa una hit : canta Jovanotti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Giorgia Meloni su Cesare Battisti : ' Fine dell'internazionale radical chic - lo aspettano le patrie galere' : Giorgia Meloni esulta per il mandato di cattura per Cesare Battisti e su Twitter si augura di poterlo riavere in Italia per vederlo finalmente in carcere. 'Con Bolsonaro in Brasile si apre finalmente ...

Manovra - l'attacco durissimo di Giorgia Meloni al governo : 'Vi siete piegati a Bruxelles' : Mentre la trattativa per la Manovra economica prosegue a Bruxelles nel tentativo di scongiurare la procedura d'infrazione, arriva il duro attacco di Giorgia Meloni che definisce quello del governo un ...

Oliviero Toscani : 'Con Giorgia Meloni ho sbagliato - ora la difendo' : Dopo la polemica per le offese a Giorgia Meloni, arrivano le scuse. Oliviero Toscani fa un passo indietro: "Ieri in pizzeria c'erano due che parlavano male della Meloni molto peggio di me, sono andato ...

#CR4 - La repubblica delle donne : tra gli ospiti di stasera Lory del Santo e Giorgia Meloni : Nuovo appuntamento con il programma di Piero Chiambretti, tra gli ospiti Lory del Santo, Giorgia Meloni, Marcella Bella, Elisa d'Ospina e Mary Rider

Giorgia Meloni avvisa Salvini su Global Compact ed elezioni regionali : 'Sa bene che noi possiamo liberarlo dal M5S' : A Roma, al Campidoglio, per adesso dice di non voler pensare , anche se la Capitale è e resterà un suo chiodo fisso, nel bene e nel male, . Giorgia Meloni è divisa tra le regionali e le europee, ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia perde pezzi : Roberto Rosso passa con Giorgia Meloni : 'Ho deciso di aderire al partito di Giorgia Meloni '. Dopo Stefano Maullu , un altro big di Forza Italia lascia Silvio Berlusconi per passare con Fratelli d'Italia . Si tratta di Roberto Rosso, l'ex ...