Dramma a Roma | mamma 38enne suicida nel Tevere | sparite le gemelline di 5 mesi «Forse si

Auto contromano sulla statale - Drammatico frontale a Sondrio : sei morti - cinque giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

Auto contromano sulla statale - Drammatico frontale a Sondrio : morti cinque giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

Roma - bus per l'aeroporto investe e uccide un ciclista : il Dramma in pieno centro : Un bus che trasporta passeggeri all'aeroporto ha travolto e ucciso un ciclista a Roma , in pieno centro. È successo nella prima mattinata di oggi, intorno alle 5.45: la vittima è un uomo di 60 anni e ...

Roma - il Dramma di Chiara : cade dal balcone e muore a 14 anni - forse un selfie : Il Quartiere Ostiense di Roma, nelle ultime ore, è stato sconvolto da tragedia terribile. Chiara, 14 anni, è caduta dal terrazzino della sua abitazione, in via della villa di Lucina. La ragazzina, è precipitata dal sesto piano mentre i genitori ed il fratellino dormivano. Sulla vicenda - ancora tutta da chiarire - stanno indagando gli uomini della polizia scientifica e del commissariato Colombo. Si pensa ad un tragico incidente ma, per il ...

Il Drammatico crollo di Roma nella lista delle città dove si vive meglio : Roma, 18 nov., askanews, - Bolzano, Trento e Belluno sul podio della qualità della vita 2018. L'indagine realizzata da ItaliaOggi Sette, in edicola da lunedi, replica quest'anno i primi tre posti del ...

Roma : Dramma in via Ippolito Nievo - ragazza americana giù da finestra : Roma – Tragedia nella notte in via Ippolito Nievo, nel quartiere di Trastevere a Roma, dove una studentessa americana di 20 anni, originaria del Colorado, si e’ tolta la vita gettandosi da una finestra al settimo piano. La giovane, in Italia per motivi di studio, viveva in casa con altre connazionali. A dare l’allarme sono state proprio le coinquiline che hanno visto la studentessa chiudersi in bagno senza piu’ ...