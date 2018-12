Caro Legislatore | ti riscrivo a distanza di due anni

huffingtonpost

(Di giovedì 20 dicembre 2018), anche quest'anno, in prossimità delle feste natalizie, proprio mentre tutti i bambini scrivono la lettera a Babbo natale, io scrivo a te, i miei desideri da Avvocato.Anzi, tipartendo dalla lettera di duefa perché nulla è cambiato, se non addirittura peggiorato."Ti preghiamo di prendere atto dell'attuale crisi di valori che investe lo Stato italiano, di uno Stato travolto da un'alluvione legislativa". Scrivevo ... Non mi pare che l'attuale governo abbia focalizzato i reali valori cercando di contenere la bulimia legislativa mettendo un argine al legiferare oltremodo e misura dello "Stato di Diritto" visto che la legge di Bilancio per il 2018 contiene più di 150 mila parole (alle quali bisogna aggiungere leggi e regolamenti delle venti Regioni) senza considerare che si è ormai entrati in un circolo vizioso: ...