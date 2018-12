tennisworlditalia

: Victoria Azarenka: 'Essere mamma è la mia priorità numero 1' - TennisWorldit : Victoria Azarenka: 'Essere mamma è la mia priorità numero 1' -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) ' Sono molto emozionata di andare in Australia perché non ci sono stata per un po' ed è uno dei miei posti preferiti al mondo e adoro assolutamente l'Australian Open e tutti i tornei durante l'estate ...