Scuole sicure | non crociate contro cannabis e rap | quello che serve sono leggi migliori

Continua in provincia di Ragusa il progetto "Scuole sicure" della Polizia : Nuovi appuntamenti nelle scuole iblee nell'ambito del progetto "Scuole sicure" voluto dalla Questura di Ragusa. Migliaia gli studenti incontrati

La sicurezza nelle Scuole accende la miccia in Consiglio : Se poi ci sono stati ritardi non è colpa nostra: chi amministra e conosce il mondo del pubblico sa che le tempistiche sono diverse da quelle del privato». Se da una parte la maggioranza rivendica che ...

Ragusa - lavori di messa in sicurezza in due Scuole : lavori per la messa in sicurezza del prospetto della Scuola Quasimodo di Ragusa e per la copertura della palestra della Scuola San Giacomo

Scuole sicure - Bussetti : sbloccati 1 - 7 miliardi per l'edilizia : Roma, 22 nov., askanews, - Nella Giornata nazionale per la sicurezza nelle Scuole, il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti annuncia di aver 'sbloccato 1,7 miliardi per dare attuazione agli ...

Sicurezza Scuole - la madre di Vito Scafidi a 10 anni dalla morte : “Problema non risolto”. Guariniello : “Governo tace” : “Mio figlio Vito, come i bambini di San Giuliano e gli studenti dell’Aquila, è una vittima di Stato: per anni lo Stato sapeva della condizione delle scuole, ma non ha fatto nulla”. Vito Scafidi è morto il 22 novembre 2008 mentre si trovava a scuola. Aveva 17 anni e da quel momento sua madre, Cinzia Caggiano, non ha mai smesso di lottare per la Sicurezza degli edifici scolastici in tutta Italia. “All’inizio dicevano che si trattava di una tragica ...

Manovra - le Province chiedono 3 miliardi per sicurezza infrastrutture e Scuole : Servono 3 miliardi di euro per la manutenzione e la messa in sicurezza di infrastrutture e scuole nel Paese . La richiesta arriva dall' Unione Province Italiane, UPI, in occasione dell'audizione sulla ...

Lissone. Sicurezza Stradale nelle Scuole primarie - coinvolti 600 alunni : Complessivamente, saranno 8 gli spettacoli proposti nelle scuole a partire dalle classi della De Amicis e della Buonarroti. Fra gag, battute e storie tutte da ridere, il Centro Teatrale Corniani ...

Via libera a 15 progetti 'Scuole sicure' : ANSA, - ROMA, 30 OTT - Sono stati approvati tutti i 15 progetti dell'iniziativa 'Scuole sicure' che coinvolgeranno 98 istituti scolastici nelle principali città del Paese. Lo fanno sapere fonti del ...

Scuole sicure - i carabinieri con unità cinofile scovano hashish in istituto scolastico : Pescara - Nel corso della settimana, nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, in occasione dell'operazione "Scuole sicure", i carabinieri di Penne (Pescara), unitamente a personale del Nucleo Cinofili di Chieti, con l'impiego di cani altamente addestrati per la ricerca di droga, hanno condotto una serie di controlli ad ...

Operazione 'Scuole Sicure' : la polizia incontra i dirigenti scolastici : Nel corso della conferenza di servizi, il Questore Auriemma nel ringraziare le componenti del mondo della scuola per l'ampia collaborazione fornita nella fase già avviata dell'Operazione "Scuole ...