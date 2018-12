Paolo Savona | il retroscena | è bastata una sua parola | così Salvini e Di Maio si sono

Il Tesoro di Keynes che non piace a un confuso Paolo Savona : Antonio Marulo La Fondazione Ugo La Malfa ha pubblicato un testo di Keynes del 1921 , inedito in Italia, che sembra calarsi perfettamente nell'attualità politica del nostro paese, perché parla di Tesoro, nel senso di ministero, di spesa pubblica, delle buone ragioni per sostenerla e della corretta valutazione da fare cosiderando l'altra faccia della ...

Paolo Savona riscrive la manovra : 'Rilanciare gli investimenti pubblici e privati' : Il ministro degli Affari Europei, che Matteo Salvini sei mesi fa avrebbe voluto al dicastero dell'Economia dove oggi c'è Giovanni Tria, parte dagli ultimi dati sulla frenata dell'economia italia, che ...

Paolo Savona - la paginata del Fatto quotidiano : fango contro il ministro. È già fuori dal governo? : 'Tra Gladio e P2, Paolo Savona riabbraccia il fratello Valori', attacca il Fatto quotidiano : 'Il ministro degli Affari europei, spauracchio del Quirinale e di Bruxelles, ridiventa responsabile e ...

Paolo Savona - giallo sulle dimissioni del ministro : quello strano verbo sul Corriere della Sera : Il boxino è curioso, per il tema e per il contenuto. Si trova a pagina 6, in basso, del Corriere della Sera di sabato 24 novembre. Il tema è quello delle dimissioni del ministro Paolo Savona , che nei ...

Paolo Savona - lo sfogo incendiario del ministro : ecco chi bolla come traditori : Savona sa bene che sarà gennaio il vero test per la salute dell'economia italiana, quando saranno messi all'asta i Btp più importanti. Sarà a quel punto che si svelerà l'inganno, con il rischio che ...

Bruno Vespa - Paolo Savona : 'Se un sardo di scuola cossighiano è pessimista...' : Bruno Vespa è uno che di Dc se ne intende forse come nessuno nell'Italia della Terza Repubblica. Per questo quanto scrive nell'editoriale consueto del sabato su Il Giorno è la certificazione che nel ...

Eurispes - Paolo Savona entra nel Comitato Scientifico : ... il Comitato Scientifico dell'Istituto, composto da esperti e professionisti italiani e internazionali, acquisisce il contributo di una personalità centrale nel mondo dell'economia e della finanza . ...

Paolo Savona smentisce i rumors sulle dimissioni/ Ultime notizie - Salvini "E' asse portante del governo" - IlSussidiario.net : Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona verso le dimissioni? La smentita al CorSera. Ultime notizie: 'Va cambiata la manovra ma anche il governo'

Paolo Savona verso le dimissioni : arriveranno prima di gennaio - la frase glaciale di Matteo Salvini : Tanto che solo pochi giorni fa, di Cossiga, il ministro degli Affari Europei ha citato una frase: ' L'economia è un grande imbroglio politico '. E chi lo conosce bene assicura che Savona abbia ...

Paolo Savona - la resa all'Unione europea : 'Così non ha più senso andare avanti'. Governo a casa : Anche Paolo Savona alza bandiera bianca. E la sua resa all' Unione europea dopo la procedura d'infrazione contro l'Italia fa rumore, perché nel Governo il ministro degli Affari Ue era accreditato come ...

Economia : Paolo Savona su 'Milano Finanza' - uscire dalla crisi non dall'euro : Roma, 21 nov 09:44 - , Agenzia Nova, - Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, in un suo intervento su "Milano Finanza" scrive che il 57 per cento degli italiani ritiene... , Res,

Paolo Savona ignorato da Pierre Moscovici e Giovanni Tria sulla revisione dei trattati : la furia del ministro : Parole che hanno chiamato in causa il titolare dell'Economia, che ha sottolineato: 'Non ne abbiamo discusso perché la proposta di Savona riguarda la riforma dei Tratti'.

Manovra - la rappresaglia di Paolo Savona e Giovanni Tria contro l'Unione europea : crolla tutto : Teme 'ritorsioni' e 'misure punitive' della Commissione Ue contro l'Italia, Sergio Mattarella . Ma forse Lega e M5s non hanno ancora informato il presidente della 'rappresaglia' che il governo intende ...

Sergio Mattarella - retroscena da brividi dopo lo sfogo di Paolo Savona : 'La ritorsione dell'Unione europea' : Nessuna crisi sulla manovra. Sergio Mattarella lo ha fatto capire chiaramente, allontanando le voci di una sua possibile bocciatura alla finanziaria perché non in linea con le direttive dell'Unione ...