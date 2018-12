Mara Maionchi e il cancro: “Bisogna godersi ogni ora fino alla fine”

blogitalia.news

: Mara Maionchi e la sua lotta contro il cancro: «Esami un mese fa, per ora sto bene. Non so se tornerò a X-Factor» - fabioingoio1 : Mara Maionchi e la sua lotta contro il cancro: «Esami un mese fa, per ora sto bene. Non so se tornerò a X-Factor» - CorriereAdriati : Mara Maionchi: «Ho avuto il cancro, ho fatto gli esami e per ora sto bene» (y) Segui il Corriere Adriatico e resta… - raffaellamucci1 : RT @Corriere: Mara Maionchi e il cancro: «Per ora sto bene. X Factor? Non so se torno» Il video -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)torna a parlare delsu Radio2, oggi gli esami le hanno dato esiti positivi Tre anni dopotorna a parlare delcon il quale ha combattuto. La prima volta che aveva deciso di raccontare della sua battaglia col male era il 2015 e oggi è tornata sull’argomento ospite della trasmissione I Lunatici, di Radio 2.a ora sto bene, ho fatto gli esami un mese fa e tutto è stato positivo. Questo mi fa piacere. Speriamo in bene, cerchiamo di stare tranquilli. Questo è un problema che quando ti visita ti lascia sempre qualche perplessità. Purtroppo ci sono state tante persone che sono più sfortunate di me, la nostra vita è da vivere insieme giorno per giorno, essere felici è quasi un obbligo, non sappiamo mai cosa accadrà, non c’è certezza del domani, bisognaorafine».POTREBBE INTERESSARTI LEGGERE: Lotta al, scoperto ...