Manovra | Tria | Debito Pil salirà leggermente nel ' 18 e scenderà nel ' 19

Manovra - Tria già festeggia accordo con Bruxelles - Palazzo Chigi invita a 'prudenza' : Il ministro dell'economia Giovanni Tria festeggia l'accordo con l'Ue sulla Manovra del governo M5S-Lega, parlando di via libera "tecnico" di Bruxelles alla proposta presentata dal governo Conte per scongiurare la ...

Manovra - intesa Italia-Ue/ Governo - inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria : Manovra Economica, 'trovato l'accordo con Ue': Moscovici 'lavorato giorno e notte col Governo Conte' . inviata a Bruxelles la lettera di Conte e Tria

Giuseppe Conte smentisce Giovanni Tria e Luigi Di Maio : 'Manovra - accordo con l'Ue? Serve prudenza' : Ci mancava solo il fuoco amico. Giuseppe Conte è costretto a frenare le indiscrezioni provenienti dal Ministero dell'Economia su un 'accordo concluso' tra il governo e la Commissione Ue sulla manovra con deficit al 2,04% . Anche il vicepremier Luigi Di Maio si è detto 'molto fiducioso', ma la verità è che le ...

Manovra - raggiunto l'accordo tra il governo italiano e Bruxelles : l'indiscrezione di Tria : l'accordo tra il governo italiano e la Commissione europea sulla Manovra è stato raggiunto. Secondo fonti del ministero dell'Economia, citate da Repubblica, la trattativa sui tagli sarebbe arrivata a un punto fermo, partendo dalla base del deficit già annunciato al 2,04%. Domani 19 dicembre il presidente del Consiglio ...

Manovra - Marcucci (PD) : “Commissione bloccata e Tria non viene a riferire. Una vergogna” : “I lavori stanno andando molto male. La commissione è bloccata. Il ministro Tria non viene a riferire. E’ una vergogna.” Così Andrea Marcucci, senatore PD, a margine della seduta della Commissione Bilancio. L'articolo Manovra, Marcucci (PD): “Commissione bloccata e Tria non viene a riferire. Una vergogna” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra - opposizioni chiedono intervento Tria in commissione Senato : ... askanews, - Tutti i rappresentanti dei gruppi dell'opposizione della commissione Bilancio del Senato hanno chiesto un intervento nell'ambito dei lavori sulla Manovra del ministro dell'Economia, ...

Manovra - Commissione ancora ferma. Pd : “Conte e Tria vengano a riferire oppure occuperemo il Senato” : Il testo della Manovra ancora non si vede al Senato e la Commissione Bilancio resta ferma. Dopo che la seduta, prevista alle 9.30, è stata posticipata alle ore 12, è cominciata la protesta delle opposizioni che, al termine di una lunga riunione dei capigruppo con il presidente, Daniele Pesco, hanno chiesto un intervento del ministro dell’Economia, Giovanni Tria. “Facciamo tutti il tifo per il nostro Paese ma è indispensabile che il ...

Manovra - l’Italia ancora non incassa l’intesa con Bruxelles : vertice Conte-Tria : Un’intesa per evitare la procedura d’infrazione l’Italia ancora non l’ha incassata. E anche se la trattativa prosegue, la strada appare ancora in salita. Questi sono i segnali che arrivano da Bruxelles dopo un’altra giornata di negoziati e confronti tra il Tesoro e la Commissione europea. La Manovra intanto è rimasta in stand-by per un giorno e il suo esame in commissione Bilancio al Senato comincia solo questa mattina alle ...

Manovra - concluso incontro Conte-Tria - ancora no accordo con Ue : Milano, 17 dic., askanews, - Si è concluso a palazzo Chigi l'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria sulle modifiche alla Manovra nell'ambito della trattativa con la Ue per scongiurare la procedura di infrazione sulla Manovra italiana. Da Bruxelles sono emerse ancora distanze ...

Manovra - “previsione di crescita del pil 2019 tagliata dall’1 - 5 all’1%”. Tria da Conte per definire le modifiche al testo : L’intesa con la Commissione europea per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo non è stata ancora trovata. A cinque giorni dall’annuncio che il governo gialloverde ha accettato di rivedere al ribasso il deficit con cui intende finanziare parte della Manovra per il 2019, da Bruxelles non filtra ottimismo. Al momento la legge di Bilancio non figura nell’ordine del giorno della riunione dei commissari Ue in calendario ...

Manovra - Tria al lavoro su battute finali negoziato con Ue : Roma, 17 dic., askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è impegnato in prima persona a coordinare la fase finale dei negoziati con la Commissione europea sulla Manovra. Per questo motivo rischia di non poter giungere alla ...

Manovra - Tria invia il nuovo schema all'Ue. Continua il dialogo : Roma, 17 dic., askanews, - Continua il dialogo sulla Manovra con l'Unione europea. Il ministro dell'economia Giovanni Tria ha inviato a Bruxelles un nuovo schema con le correzioni chieste per evitare l'apertura della procedura d'infrazione. Ora si attende la valutazione della nuova proposta da parte ...