La Rai sceglie il coordinamento di Catania per la diretta della maratona Telethon

Via i nomi di chi firmò le leggi razziali da due strade di Roma. Raggi sceglierà con la Comunità ebRaica a chi dedicarle : Via le prime due strade a Roma di chi firmò il manifesto delle leggi razziali. Si tratta di via Arturo Donaggio e via Edoardo Zavattari che verranno di fatto cancellate dalla toponomastica capitolina.Le due vie saranno intitolate a due vittime della Shoah da scegliere con un percorso partecipato con la Comunità ebraica di Roma. La sindaca di Roma Virginia Raggi sta in tal modo portando avanti l'annuncio di voler togliere dalle ...