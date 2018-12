Il Milan a lezione di rugby da DAZN | chi ne sa di più?

Nuova collezione HELMO Milano : HELMO Milano è tornata quest’anno all’EICMA con un proprio spazio espositivo, per presentare la Nuova gamma prodotto 2019, ricca di contenuti e di tante colorazioni inedite di tendenza, come l’adozione dei rivestimenti in carbon look su tutta la produzione FuoriRotta, e la presentazione in anteprima dei nuovi modelli ideati in collaborazione con IUTER, che saranno […] L'articolo Nuova collezione HELMO Milano sembra essere il primo su ...

A Milano sfila la nuova Fiat 500 Collezione : Milano e La Rinascente hanno ospitato la presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale con nuovi abbinamenti di colori e materiali. Per lanciare la nuova protagonista, il marchio Fiat ha scelto un’eccellenza nel mondo dello stile e della moda: L’Uomo Vogue, con cui condivide gli stessi valori di eleganza e cura dei dettagli. […] L'articolo A Milano sfila la nuova Fiat 500 Collezione sembra essere il primo su ...

Wanda Nara alla Rinascente di Milano - presentata la collezione di moda della moglie di Icardi [VIDEO] : Wanda Nara alla Rinascente di Milano per presentare la collezione Wan Collection dedicata a piccole e grandi donne Wanda Nara non è solo manager degli interessi di Mauro Icardi, opinionista, moglie e madre di cinque figli. La bellissima argentina si lancia in un progetto di moda ideando lei stessa una linea di abbigliamento per piccole e grandi donne. La Wan collection, oltre che online, è disponibile alla Rinascente di Milano, dove ieri ...

A Milano in mostra le opere su carta del ‘900 dalla collezione Ramo : Il Museo del Novecento ospita la mostra dedicata alle opere su carta del ‘900 italiano della collezione Ramo. In programma

Giulia De Lellis tiene una lezione all’Università IULM di Milano. “Mi hanno voluta perché sono questo… E ve lo mostro…” : Giulia De Lellis all’Università! Chi lo avrebbe mai detto? Ebbene sì! La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è riuscita a conquistare il bel tronista Andrea Damante, ha decisamente fatto strada. Giulia De Lellis all’Università IULM di Milano L’ex gieffina della scorsa edizione del Grande Fratello Vip 2 ci ha regalato vere e proprie perle di trash, come chiedere quale fosse la capitale dell’Africa o altre chicche planetarie. La bellissima ...

Giulia De Lellis ha tenuto una lezione all’Università IULM di Milano. Leggi il motivo per cui l’hanno chiamata! : Ieri Giulia De Lellis ha tenuto una lezione all’Università IULM di Milano (b!tches non è uno scherzo). La nostra vulcanologa, geografa ed esperta di studi gender, poche ore fa ha spiegato come mai è... L'articolo Giulia De Lellis ha tenuto una lezione all’Università IULM di Milano. Leggi il motivo per cui l’hanno chiamata! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Milan - Donnarumma : 'L'errore nel derby? Ho faticato a dormire - mi servirà da lezione' : Gigi è il miglior portiere del mondo, non meritava di chiudere così con l'Italia, senza il Mondiale ", ha detto ancora Donnarumma. E proprio l'eliminazione con la Svezia dello scorso anno è un altro ...

Maltempo Milano - crollano pannelli del controsoffitto al Politecnico durante lezione : nessun ferito : Il Maltempo che si è abbattuto su tutta la Lombardia ha causato danni anche al Politecnico di Milano. In un’aula dell’Università nel quartiere Bovisa, mentre era in corso una lezione nel Campus La Masa, alcune pannellature sono crollate, a causa probabilmente dell’acqua che si era infiltrata durante il nubifragio in corso. Molta paura ma nessun ferito tra gli studenti. L'articolo Maltempo Milano, crollano pannelli del controsoffitto al ...

A Milano la sfilata della nuova Fiat 500 Collezione [GALLERY] : Alla Rinascente di Milano, simbolo storico nella città della moda per eccellenza, l’evento di presentazione della nuova 500 Collezione, che riporta il marchio Fiat a essere protagonista nel mondo del fashion Si è svolto ieri sera alla Rinascente di Milano l’evento di presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale di casa Fiat ispirata alle nuances dell’autunno, che si è mostrata con nuovi e inaspettati ...

Fiat 500 Collezione - Protagonista alla Rinascente di Milano : Dopo essere stata immortalata nelle prime foto ufficiali e aver svelato tutti i dettagli della sua gamma una dozzina di giorni fa, la nuova Fiat 500 Collezione torna a far parlare di sé. Proprio ieri lultima nata nella famiglia del Cinquino ha infatti debuttato in società in uno dei luoghi simbolo della moda italiana, la Rinascente di Milano, da sempre teatro di un approccio anche popolare allo stile, proprio in linea con la filosofia 500. ...