Contraccezione | dispositivi intrauterini | come funzionano e quanto sono efficaci

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Fra i sistemi anticoncezionali più utilizzati dalle donne troviamo iLo IUD, conosciuto più comunementespirale anticoncezionale, è un metodo contraccettivo che consiste nell’inserimento di una struttura a forma di T nella cavità uterina. Questo strumento ha il compito di ostacolare il passaggio degli spermatozoi e di impedire la fecondazione.In commercio si postrovare due tipi di: la spirale in rame e quella con rilascio ormonale. In entrambi i casi la protezione da gravidanze indesiderate è molto alta e l’utilizzo è piuttosto semplice. Lo IUD infatti si può acquistare comodamente in farmacia con la prescrizione del medico, ma va collocato dal ginecologo. A seconda della tipologia la spirale può rimanere nel corpo dai 3 sino ai 10 anni e può essere rimossa in qualsiasi momento senza compromettere la ...