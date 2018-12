Benzina | diesel e Gpl | buone notizie ai distributori in vista di Natale

Carburanti : Qe - Eni scende su Benzina e diesel : Dopo una settimana di quiete tornano i ribassi sulla rete Carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo nuovamente in forte calo, infatti, Eni ha limato oggi di 1 centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel. Anche sul territorio, di conseguenza, sembra destinato a riprendere vigore l’andamento in discesa dei prezzi praticati. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : prevale la calma sulla rete : Stabilità sulla rete carburanti italiana: per il settimo giorno consecutivo non si registrano movimenti dei Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,528 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,512 a 1,556 euro/litro ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : calma sulla rete carburanti : calma nel fine settimana sulla rete carburanti. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,532 euro/litro (-5 millesimi, pompe bianche 1,521), diesel a 1,464 euro/litro (-5, pompe bianche 1,451). benzina servito a 1,662 euro/litro (-6, pompe ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : torna la calma sulla rete carburanti : torna la calma sulla rete carburanti italiana: non si registrano oggi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio prosegue la tendenza alla discesa dei Prezzi praticati a valle dei ribassi che hanno caratterizzato le ultime settimane. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in ...

Renault Kadjar si rifà il trucco : look accattivante - maggiore comfort e nuove unità Benzina e diesel : CAGLIARI - Dopo 450.000 esemplari venduti in tutto il mondo, è tempo di aggiornare contenuti e contenitore per Renault Kadjar. Il C Suv della Casa francese rielabora il look quel tanto che...

Benzina - diesel e gpl : prezzi in discesa : Eni torna a tagliare i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana‘, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: ...

Benzina e diesel ancora più giù : Riprendono a scendere i prezzi alla pompa di Benzina e gasolio , dopo il calo di quelli del gpl nei giorni scorsi. Nuovo tonfo per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Stando alla ...

Manovra - stangata sull'auto : una tassa sui veicoli Benzina e diesel. Grandi case in rivolta : L'emendamento è stato approvato nella notte. Neanche il tempo di darlo alle stampe, che la levata di scudi è stata unanime. La norma, proposta dal Movimento Cinque Stelle e...

Manovra - una tassa sulle auto a Benzina e diesel : grandi case in rivolta : L'emendamento è stato approvato nella notte. Neanche il tempo di darlo alle stampe, che la levata di scudi è stata unanime. La norma, proposta dal Movimento Cinque Stelle e...

Cosa sappiamo dell'ecotassa per chi compra auto a Benzina o diesel : Approvato un emendamento che incentiva gli acquisti di auto elettriche o ibride e tasse quelle con carburanti tradizionali. Ma la partita è ancora aperta

Cosa sappiamo dell’ecotassa per chi compra auto a Benzina o diesel : (Foto: Peter Macdiarmid/Getty Images) Brutte notizie per il mercato delle auto tradizionali. In un emendamento alla manovra finanziaria, Michele Dall’Orto, sottosegretario alle Infrastrutture in quota Movimento 5 Stelle, insieme al collega Davide Crippa, sottosegretario allo Sviluppo economico, hanno varato una norma che prevede incentivi e sconti per le auto elettriche e un’ecotassa per chi invece sceglie auto con carburanti tradizionali. Se ...

Manovra - CGIA di Mestre contro nuove tasse su auto Benzina e diesel : Sempre in giornata è previsto un nuovo vertice tra il Presidente del Consiglio Conte, il ministro dell'Economia Tria ed i due vice premier Di Maio e Salvini . Obiettivo: definire le correzioni da ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi ancora in calo : ancora ribassi sulla rete carburanti italiana: Tamoil ha ridotto oggi di 1 centesimo i prezzi raccomandati di Benzina e diesel, e di 2 cent quelli del Gpl. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina è pari a 1,556 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,537 a 1,584 ...

