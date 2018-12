Roma Paulo Sousa unica alternativa a Di Francesco

Roma : Di Francesco rischia l'esonero - al suo posto Montella o Paulo Sousa : soprattutto nel mondo del bookmakers, parlano ancora di un'ipotesi Antonio Conte , ipotesi al momento improbabile se si pensa che l'allenatore leccese ha declinato il prestigioso invito del Real ...

Paulo Sousa-Roma - il tecnico si propone : “Mi piacerebbe” : Paulo SOUSA ROMA, L’EX VIOLA SI OFFRE– La Roma non sta certo attraversando un grande momento in campionato. Nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions, primo obiettivo stagionale, i giallorossi faticano entro i confini italiani, tanto da essere relegati al settimo posto in classifica, a 5 punti dal quarto posto che oggi è occupato dal […] L'articolo Paulo Sousa-Roma, il tecnico si propone: “Mi piacerebbe” ...

Paulo Sousa : 'Juve-Inter decisiva solo per l'Inter. Tornare? La Roma mi piace' : Ronaldo per me è il migliore del mondo: soprattutto per come è riuscito a mantenere sempre la stessa continuità nel fare quello che gli era e gli è necessario fare per vincere. Un po' come la Juve, ...

Genoa - Paulo Sousa ha detto no a Preziosi : aspetta la Roma : Una clamorosa indiscrezione di mercato è stata svelata questa mattina dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano Romano ad inizio ottobre, dopo aver esonerato Davide Ballardini, il presidente del Genoa Enrico Preziosi avrebbe avuto un colloquio con Paulo Sousa, proponendo all'ex ...

Roma - Di Francesco polemico : “a Firenze il rigore non c’era! Paulo Sousa? Ecco cosa dico” : Roma, Eusebio Di Francesco è parso un po’ nervoso nel corso della conferenza stampa odierna nella quale ha parlato della Champions ma non solo “Le immagini del rigore parlano chiaro. Abbiamo subito un rigore che non c’era e questo ha condizionato la squadra“. L’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco torna con queste parole sul match pareggiato per 1-1 sabato scorso contro la Fiorentina, dove i viola sono ...

Roma - Di Francesco : “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo Sousa non mi interessa” : Alla vigilia di una sfida che per la Roma si rivelerà importantissima al fine della qualificazione agli ottavi di Champions League, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa. La Roma, reduce da due pareggi e una sconfitta in campionato, deve riprendersi in Champions come fatto nella gara dell’Olimpico contro il Cska: “Siamo arrivati un […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo ...

Paulo Sousa : 'Mi piacerebbe allenare la Roma'. Squadra a Mosca senza De Rossi e Perotti : Mi piace molto l'Italia si gioca un calcio che fanno per me', le parole dell'ex allenatore della Fiorentina a Sky Sport.

Paulo Sousa - mi piacerebbe allenare Roma : ANSA, - Roma, 5 NOV - I risultati altalenanti della Roma hanno messo in discussione la panchina di Eusebio Di Francesco, e tra i possibili candidati a sostituirlo si è fatto il noma che di Paulo Sousa.

Paulo Sousa : 'Vorrei allenare la Roma. Chiesa come Ronaldo - Bernardeschi...' : Paulo Sousa , ex allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport del momento che sta vivendo la Serie A e del suo futuro: come è stato tornare a Firenze per vedere Fiorentina-Roma al Franchi? Non mi aspettavo l'emozione che ho vissuto, dico la verità. ...

Paulo Sousa : “Mi piacerebbe allenare la Roma - non l’ho mai nascosto” : Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, è tornato a parlare dopo aver visto la partita tra la squadra di Pioli e la Roma di Di Francesco. Il tecnico ha mostrato, ancora una volta, la sua voglia di tornare ad allenare ai microfoni di Sky Sport: “Difficoltà a trovare una panchina? Purtroppo dopo la Fiorentina le […] L'articolo Paulo Sousa: “Mi piacerebbe allenare la Roma, non l’ho mai nascosto” proviene da Serie ...