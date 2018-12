Marotta | Wanda Nara? Il silenzio farebbe bene

Inter - Marotta : 'Rinnovo Icardi? Pronti a incontrarci ancora. Wanda Nara? Servirebbe più silenzio' : ... che prima della cena di Natale della squadra ha risposto alle domande dei cronisti presenti: "Icardi è un giocatore fondamentale per l'economia dell' Inter , è il capitano e merita rispetto. Come ...

Rinnovo Icardi - Marotta ‘zittisce’ Wanda Nara : “serve riservatezza - bisogna parlare nei luoghi giusti” : Il nuovo amministratore delegato dell’Inter ha parlato del Rinnovo di Icardi in occasione della cena di Natale organizzata dal club nerazzurro Da pochi giorni Beppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell’Inter, un incarico importante per l’ex dirigente della Juventus, pronto a vivere in nerazzurro le stesse emozioni provate in bianconero. Fabrizio Corradetti Presente alla cena di Natale organizzata questa sera ...

Marotta - Wanda Nara?silenzio farebbe bene : ANSA, - MILANO, 18 DIC - "Ci sono modalità da rispettare in quelle che sono trattative e fasi delicate come questa. Un po' più di silenzio farebbe bene a tutti, anche se rimane la disponibilità ad ...

Inter-Icardi - distanza sulle cifre : Wanda chiede 8 mln. e Marotta... : non è un grande appassionato dell'istituto della clausola, non la ritiene utile fino in fondo per la politica societaria. Ecco perché non va escluso uno scenario differente rispetto al passato: si ...