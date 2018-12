Grillo ha assicurato che nel nuovo Consiglio superiore di Sanità non nessun ' no-vax'

agi

: @beppe_grillo Ma assicurato non in nero - christi38428233 : @beppe_grillo Ma assicurato non in nero - ilmister69 : @beppe_grillo Quando Etihad rilevo' l'Alitalia al prezzo di 3 Pogba piu' 1 CR7,James Hogan, il Presidente disse : '… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) "Neldi Sanità non ci sarào che viene dal mondo dei 'no vax'". Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia, parlando a Omnibus su La7. "Il vecchioera medicocentrico - ha sottolineato - nelci saranno figure che vengono dal mondo della sanità ma che non sono solo medici, ad esempio gli infermieri, le ostetriche, i veterinari".