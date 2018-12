Da e-Geos un centro per gestire emergenze climatiche ai Caraibi

e-Geos (Telespazio/ASI) realizzerà un centro per la gestione delle emergenze climatiche nelle Piccole Antille : e-GEOS, una società costituita da Telespazio (80%) e Agenzia Spaziale Italiana (20%), leader nel settore dei servizi di geo-informazione, ha firmato con il governo di Santa Lucia (Stato insulare nella regione dei Caraibi) un contratto per la realizzazione di un sistema di allerta rapido (Early Warning System) per supportare la gestione delle emergenze climatiche che colpiscono con frequenza l’isola caraibica. Il contratto prevede la ...