Cagliari | bambino di un anno muore soffocato da un boccone

ilgiornale

: Tragedia a Villasor Muore un bambino - Cronaca Sardegna, Provincia di Cagliari - L'Unione - arkira48 : Tragedia a Villasor Muore un bambino - Cronaca Sardegna, Provincia di Cagliari - L'Unione - UnioneSarda : #Sardegna - Tragedia a #Villasor, muore un bambino - tonneredebrest : E se si fosse alzato un bambino dicendo '...e allora Dio'? -

(Di martedì 18 dicembre 2018) È mortoprobabilmente mentre stava mangiando. È accaduto in un centro di accoglienza per migranti a Villasor, in provincia di, dove undi undopo aver ingerito unche, forse, gli è andato di traverso.Il piccolo, figlio di una donna di origini maliane, era ospite dell'istituto insieme alla madre. Che è stata la prima a dare l'allarme, vedendo il figlio con difficoltà respiratorie dopo aver ingerito il. Al centro, insieme ai carabinieri, è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118, che ha trasportato il piccolo e la madre in un'area vicino al cimintero dove è atterrato un elicottero per il trasferimento all'ospedale Brotzu del capoluogo sardo. Inutili, però, i tentativi di rianimarlo. Il piccolo è morto poco dopo.