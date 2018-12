Basket | Nba | Lillard stende i Clippers | Golden State festeggia Curry e Durant

Basket - Nba : Gallinari e Belinelli super ma sconfitti. LeBron e Lonzo Ball nella storia : ROMA - Due ko per gli italiani impegnati nella notte della Nba . Ai Los Angeles Clippers non basta uno scatenato Danilo Gallinari che eguaglia il suo record stagionale di punti, 28, senza però evitare ...

NBA - Kevin Durant : "Il Basket è arte : MJ e Kobe due geni come Einstein e Beethoven" : Sono i talenti, gli atleti e le menti migliori del mondo intero: solo perché quello che fanno è giocare a pallacanestro, solo perché sono sportivi, la gente non gli dà il giusto peso. Ma loro sono ...

Basket - Nba : Toronto sbanca la Oracle Arena - non accadeva da 14 anni : WASHINGTON - Colpaccio Toronto alla Oracle Arena . Se non è un segnale all'intera Lega questo, poco ci manca. I Raptors, 23-7,, ancora senza l'infortunato Kawhi Leonard, 24 ore dopo aver umiliato i ...

NBA – Disastro Cavs - Rodney Hood durissimo : “è difficile farsi piacere il Basket se continiuamo a perdere” : Rodney Hood durissimo sul momento dei Cleveland Cavaliers: la guardia ex Jazz evidenzia le difficoltà della squadra Situazione davvero complicata in casa Cleveland Cavaliers. Le ottimistiche ambizioni di Playoff ad inizio stagione si sono ben presto scontrate con 6 vittorie e 21 sconfitte nelle prime gare di campionato, un inizio che ha proiettato i Cavs sul fondo della classifica ad Est. L’addio di LeBron James ad inizio stagione, ...

Basket Nba - Curry scettico sull'uomo sulla luna. La Nasa : ''Vieni in laboratorio'' : ROMA - Un 'avversario' in più per Stephen Curry. Non è un cestista di San Antonio o Cleveland, bensì la Nasa. Il Basket non c'entra nulla, ma nelle ultime ore hanno fatto discutere le perplessità del ...