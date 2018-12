Muore il giorno dopo il parto | assessorato manda ispettori

Donna Muore il giorno dopo il parto a Palermo : Dall'assessorato alla salute disposta una attività ispettiva per capire cosa ci sia alla base della morte della giovane mamma che aveva partorito

Muore dopo l’intervento di bypass gastrico : voleva sembrare più magra il giorno del matrimonio : Jana Moreels, 25enne belga, ha deciso di sottoporsi a quell'intervento di chirurgia estetica dopo essere sentita umiliata al parco giochi mentre saliva su una giostra: la cintura di sicurezza non si adattava alla sua vita. Il prossimo giugno si sarebbe dovuta sposare.Continua a leggere

Filippo Muore a 13 anni per un’emorragia fulminante. L’addio nel giorno del suo compleanno : Filippo si era sentito male nella notte tra martedì e mercoledì. Vani i tentativi di salvarlo in ospedale a Padova. Ieri mattina nella scuola vescovile Marconi di Portogruaro, frequentata dal ragazzo, i compagni hanno voluto accendere una fiammella per ricordarlo. Terribile coincidenza: i funerali nel giorno del suo 13esimo compleanno.Continua a leggere

Il fidanzato Muore prima delle nozze : la decisione di lei il giorno del sì. Foto subito virali : Non si reagisce allo stesso modo di fronte al dolore ma lei, Debbie Gerlach, ha deciso di farlo in una maniera così particolare al punto che la sua storia sta circolando in rete in ogni parte del mondo. Era innamoratissima del suo fidanzato, Randy Zimmerman, e insieme avevano già programmato le nozze. Ma il destino non ha voluto che diventassero marito e moglie questi due giovani di Tucson, nello stato americano dell’Arizona: lui è morto in un ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Elsa Muore il giorno delle sue nozze : La poverina cadrà vittima di un agguato poco prima di pronunciare il fatidico sì. Presto però si scoprirà la verità!

In viaggio il giorno del Ringraziamento - intera famiglia Muore in un incidente stradale : Un giovane padre di venticinque anni, la moglie sua coetanea e le loro bambine di cinque anni e venti mesi sono stati trovati morti nella loro auto nel Montana. Erano partiti giovedì per una breve vacanza in occasione del giorno del Ringraziamento. Per cause ancora da accertare la loro auto è uscita di strada ed è finita in un ruscello.Continua a leggere

Il fidanzato Muore in un incidente : il giorno delle nozze lo ricorda così : Una giovane ragazza residente in Arizona (Stati Uniti), ha scelto un modo atipico per ricordare il compagno nel giorno in...

Caserta - Francesco Muore nel giorno del suo compleanno : stroncato da un infarto : Un'altra bruttissima notizia in cui a perdere la vita è un giovane si è verificata nella provincia di Caserta, precisamente nel piccolo comune di Teano. La vittima è Francesco Giorgio, un trentacinquenne del posto, deceduto proprio nel giorno del suo compleanno, il 19 novembre scorso. Francesco aveva infatti da poche ore compiuto i suoi trentacinque anni prima di gettare l'intero paese nello sconforto, colpito dal lutto e colmo di un grande ...

Morso da un gatto Muore nel giro di un giorno - è allerta sanitaria : anche graffi o leccate possono essere pericolosi : Viene Morso da un gatto e muore in 24 ore. E’ quanto successo ad un 58enne britannico al ritorno da un viaggio in Marocco. L’animale era probabilmente affetto da rabbia e appena dopo la vicenda il servizio sanitario del Regno Unito ha anche lanciato l’allarme sanitario. Le direttive sono chiare quanto allarmanti: “Chiunque sia stato Morso, graffiato o leccato da un animale in un paese dove sia presente la rabbia, o abbia avuto un contatto ...

Elezioni Usa - vota per la prima volta nella sua vita e Muore il giorno dopo : Non voleva che la politica entrasse in famiglia. Ma alla fine, con orgoglio e con una grande forza di volontà, Gracie ha voluto dire la sua. Anche se è stata l'ultima cosa fatta.

Cade in bici in un cimitero e Muore assiderata dopo un giorno di agonia : nessuno l’ha soccorsa : Jacqueline Parsons, una donna inglese di 53 anni, è morta congelata dopo essere caduta in bici in un cimitero. nessuno le ha prestato soccorso, malgrado polizia e ambulanza fossero stati avvertiti da un passante.Continua a leggere

70 anni insieme : lui Muore un giorno dopo aver dato l’addio a sua moglie : Sono stati legati per 70 anni e hanno scelto di non separarsi nemmeno di fronte alla morte. Arriva dagli Stati Uniti la storia di Paul e Agnes Fitz che, dopo aver trascorso la vita insieme, si sono spenti a distanza di un giorno. La donna è spirata all’inizio di novembre, dopo una lunga malattia, e il marito, dopo averle detto addio, è morto. Una storia commovente che racconta ancora una volta la forza e il potere dell’amore, capace ...

Le notizie del giorno – Ex calciatore Muore in campo per infarto : Altra tragedia che sconvolge il mondo del calcio ed ancora una volta il Brasile. Nelle scorse ore è infatti morto l’ex calciatore José Marcelo Januário Araújo, meglio conosciuto come Esquerdinha, che ha subito un arresto cardiaco mentre disputava una partita amatoriale. A livello giovanile ha giocato con diversi club brasiliani tra cui il Botafogo. Poi importanti esperienze nel campionato brasiliano con Bahia e Vitoria prima di approdare ...

Volley : Sara Anzanello Muore a 38anni - Zaia "giorno triste per lo sport" : Sara Anzanello, campionessa di Volley, non ce l’ha fatta a vincere l’ennesima battaglia che la vita le ha messo davanti. A 38 anni è morta una delle atlete più rappresentative della pallavolo italiana. "E' un giorno davvero triste per lo sport veneto e nazionale: l'addio a Sara è dolorosissimo innanzi tutto per i suoi familiari e per le persone a lei piu' vicine, ma la ...