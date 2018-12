Calabria | obbligo di dimora per il governatore Oliverio

Mario Oliverio - obbligo di dimora per il presidente della Regione Calabria : il sospetto sugli appalti : Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio del Pd, è stato sottoposto all'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosentino, perché coinvolto nell'inchiesta della Guardia ...

Inchiesta appalti - obbligo di dimora per il presidente della Calabria Oliverio : “Abuso d’ufficio aggravato dal metodo mafioso” : La guardia di finanza ha notificato un provvedimento cautelare emesso dal gip distrettuale di Catanzaro al governatore della Calabria Gerardo Mario Oliverio. È accusato di di abuso d’ufficio aggravato dal metodo mafioso e per questo gli è stato imposto l’obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza in materia di appalti pubblici. Ai ...