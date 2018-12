Bimbi migranti ' marchiati' con numeri sulle braccia in Messico

Messico - numeri braccia Bimbi migranti : 14.47 bimbi migranti al confine tra Messico e Stati uniti con i numeri marchiati sul braccio. Le immagini, che rievocano le pratiche naziste usate nel periodo buio dei campi di sterminio, sono state riprese da Msnbc e sono diventate virali in rete, Secondo i media, sarebbe stata la polizia di frontiera messicana, e non gli americani, a scrivere il numero sulle braccia dei piccoli.

La lettera dei Bimbi di Asti a Salvini : “Non mandare via i nostri amici migranti” : I bimbi di una scuola elementare di Serravalle di Asti hanno inviato una lettera a Matteo Salvini chiedendo che i migranti che hanno conosciuto grazie ad un progetto didattico e con i quali hanno fatto amicizia non vengano allontanati: "Loro sono stati un regalo per noi, non vogliamo perderli. Siamo sicuri di poterci fidare di voi".Continua a leggere