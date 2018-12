A Roma vogliono aprire padiglione dedicato a Masha e Orso

Referendum Atac - l’affluenza si ferma al 16% e il sì non sfonda. Virginia Raggi esulta : “I Romani la vogliono pubblica” : Il Referendum per la liberalizzazione del trasporto pubblico di RomaRaggiunge il 16,3% di affluenza. E, all’interno di questa fetta, il Sì ottiene “solo” il 75% dei voti, senza far registrare il plebiscito che ci si sarebbe attesi. Alla fine, dunque, meno di 300.000 persone hanno votato per l’ingresso massiccio dei privati nel tpl romano, derubricando a “quasi flop” la consultazione cittadina promossa dai Radicali Italiani e sostenuta da Pd ...