Serie A | Frosinone-Sassuolo 0-2 | decisivi un autogol di Ariaudo e Berardi

Risultati Serie A – La Fiorentina si prende il derby con l’Empoli - Samp ok con il Parma : Frosinone sempre più giù : Il Sassuolo vince sul campo del Frosinone, facendo partire la contestazione nei confronti di Stirpe e Longo. Caprari e Quagliarella lanciano la Samp, vince anche la Fiorentina sull’Empoli Tre partite ma tante emozioni nel pomeriggio di Serie A, con il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli che vale il prezzo del biglietto. I viola vincono con il punteggio di 3-1, ma devono sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione degli ...

Probabili formazioni Frosinone – Sassuolo - 16^ giornata di Serie A - 16/12/2018 : Frosinone – Sassuolo, le Probabili formazioni e l’analisi del match della 16^ giornata di Serie AA Frosinone ci credono. Dopo una prima parte del girone di andata sotto le aspettative, la vittoria di Ferrara ha rilanciato i padroni di casa che sono riusciti a raccimolare punti importanti in queste ultime giornate, tralasciando la debacle in casa del Napoli nella scorsa. Servirebbe una vittoria ma davanti ai frusinati ci sarà il ...

Serie A Frosinone - per Krajnc lavoro differenziato : Frosinone - Il Frosinone , prossimo avversario del Sassuolo in Serie A, ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento. La squadra di Longo ha svolto un lavoro aerobico, delle esercitazioni per ...

Serie A Frosinone - quattro esami per la salvezza : Frosinone - Per il Frosinone arriva un mini ciclo di partite da sfruttare al massimo. Per fortuna, gli errori di atteggiamento da parte dei ciociari in queste prime quindici giornate sono stati messi ...

Napoli Frosinone 4-0 - Giornata 15 Serie A TIM 2018-2019 [VIDEO HIGHLIGHTS] : La squadra di Ancelotti ha ragione senza troppe difficoltà del Frosinone e mantiene a otto lunghezze la distanza dalla capolista Juventus L'articolo Napoli Frosinone 4-0, Giornata 15 Serie A TIM 2018-2019 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A : Napoli-Frosinone 4-0 : ANSA, - NAPOLI, 8 DIC - Il Napoli batte il Frosinone 4-0, 2-0, e riaccorcia sulla Juve ieri vittoriosa sull'Inter: i punti di distanza dalla capolista sono tornati 8, con i bianconeri a 43 e il Napoli ...

Serie A Napoli-Frosinone 4-0 - il tabellino : NAPOLI - Vittoria del Napoli sul Frosinone nella gara valida per la quindicesima giornata di campionato. Nella prima frazione di gioco gli azzurri mettono la gara sui binari giusti con le reti di ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Napoli non sbaglia. Doppietta di Milik - Frosinone battuto 4-0 : Non c’è stata veramente partita. Vittoria del Napoli doveva essere, in questo anticipo della quindicesima giornata al San Paolo, e vittoria del Napoli è stata. Gli azzurri si sono imposti per 4-0 (curiosità, stesso risultato del Liverpool in contemporanea in Premier League) sul Frosinone tenendo il passo dell’imbattibile Juventus: i campani restano a 8 lunghezze di svantaggio dai bianconeri. Ora la banda di Carlo Ancelotti può ...

Serie A - anticipo Napoli-Frosinone 4-0 : 16.55 Il Napoli torna a -8 dalla Juventus grazie alla vittoria 4-0 sul Frosinone. Al San Paolo, i 24 (ora 27) punti di differenza tra le due squadre si sono visti tutti. Partita chiusa dai partenopei già nel primo tempo. Ora testa alla sfida decisiva in Champions di martedì in casa del Liverpool. Al 7' la sblocca Zielinski in mischia dopo corner. Al 40' Ounas scaglia un sinistro che deviato da Ariaudo beffa Sportiello. Ripresa col solito ...

Serie A Napoli-Frosinone - formazioni ufficiali e diretta dalle 15. Dove vederla in tv : Allenatore: Longo ARBITRO: Manganiello di Pinerolo IN TV: Sky Sport Serie A e 251 La cronaca Classifica Serie A Serie A napoli Frosinone Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Serie A Napoli vs Frosinone - ecco le probabili formazioni : Una sfida affascinante, una sfida per tutti o quasi, 'impossibile'. Parliamo del Frosinone impegnato questo pomeriggio alle 15 allo stadio 'San Paolo' di Napoli . Il treno salvezza passa anche da ...