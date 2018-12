Manovra - alle 20 vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : «Ore più importanti dal 4 marzo» : Il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli...

Governo - Di Maio : 'Ore importanti per la Manovra. Non cedere alle provocazioni' : Mentre sulla manovra si moltiplicano i punti di frizione tra Lega e M5s, il vicepremier e capo politico dei 5 stelle Luigi di Maio invita a mantenere il sangue freddo per portare a casa la legge di ...

Governo - Di Maio : "Ore importanti per la Manovra. Non cedere alle provocazioni" : Mentre sulla manovra si moltiplicano i punti di frizione tra Lega e M5s, il vicepremier e capo politico dei 5 stelle Luigi di Maio invita a mantenere il sangue freddo per portare a casa la legge di Bilancio. "Sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte. È il momento quindi di essere compatti, di non cedere alle strumentalizzazioni e alle provocazioni di chi vorrebbe veder naufragare tutto ...

Per la Cgia di Mestre la Manovra nel 2019 costerà alle imprese 4 - 9 miliardi : Nonostante i correttivi approvati dalla Camera dei Deputati, nel 2019 la manovra di bilancio costerà al sistema imprenditoriale italiano 4,9 miliardi di euro. Di questi, 3,1 miliardi graveranno sulle ...

Manovra - il guru americano Allen Sinai elogia l'Italia : 'Avete ragione - l'Ue vi atrofizza' : Nella complicatissima trattativa sulla Manovra con l' Unione europea , al fianco dell'Italia rispuntano gli Stati Uniti, che secondo l'economista Allen Sinai sosterranno l'economia tricolore perché 'le istanze del governo improntate alla crescita sono vitali per la sopravvivenza del Paese'. Il guru di Decision economics non ha dubbi sull'aiuto che gli investitori ...

Manovra - Cgia : 'Nel 2019 costerà alle imprese 4 - 9 miliardi' : Nonostante le recenti modifiche, nel 2019 la Manovra costerà al sistema imprenditoriale italiano 4,9 miliardi di euro. Di questi, 3,1 miliardi graveranno sulle imprese non finanziarie e 1,8 miliardi ...

Manovra - Cgia : "Nel 2019 costerà alle imprese 4 - 9 miliardi" : E' sempre elevata la pressione fiscale: il prossimo anno c'è il pericolo che torni ad aumentare il peso dei tributi locali

Manovra - la Cgia avverte : 'Nel 2019 costerà alle imprese 4 - 9 miliardi' : Nonostante i correttivi approvati dalla Camera dei Deputati, nel 2019 la Manovra costerà al sistema imprenditoriale italiano 4,9 miliardi di euro . Di questi, 3,1 miliardi graveranno sulle imprese non ...

Manovra : Cgia - nel 2019 costerà alle imprese 4 - 9 miliardi : Nonostante i correttivi approvati dalla Camera dei Deputati, nel 2019 la Manovra di bilancio costerà al sistema imprenditoriale italiano 4,9 miliardi di euro. Di questi, 3,1 miliardi graveranno sulle ...

Manovra - bloccato per il momento il divieto agli sponsor legati alle scommesse : Il blocco degli sponsor legati alle scommesse per adesso non entrerà nella Manovra voluta del governo, il provvedimento è stato rinviato di sei mesi e mezzo Il mondo del calcio, e dello sport in generale, tira un sospiro di sollievo. Almeno fino alla fine di questo campionato. Avrà infatti sei mesi e mezzo di tempo in più per trovare una soluzione al blocco degli sponsor legati alle scommesse. Nella bozza dell’emendamento ...

Manovra : Confapi Padova - rischia di far rallentare sviluppo Paese : Padova, 12 dic. (AdnKronos) - "Dopo l'incontro con il vicepremier Luigi Di Maio prendiamo atto che c'è questa apertura nei confronti delle imprese, ma è assolutamente tardiva, e visti i precedenti, poco credibile. La dimostrazione è che non è stato ancora presentato un solo decreto attuativo delle n

Coldiretti - Manovra : la burocrazia ruba 100 giorni alle imprese : “La burocrazia ruba fino a 100 giorni all’anno al lavoro in azienda ma soprattutto frena con le inefficienze l’avvio di nuove attività e l’ingresso di giovani nell’attività di impresa di cui l’Italia ha enorme bisogno per tornare a crescere”. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini all’incontro sul un pacchetto di misure per la deburocratizzazione e per la Legge di Bilancio convocato dal Vicepremier Luigi Di Maio. Il ...

Manovra : Conte alle 10 riferisce in Parlamento - domani il vertice con Juncker : Continua la trattativa Roma-Bruxelles per evitare la procedura di infrazione. Lega e M5s confermano, comunque, i due provvedimenti cardini: quota 100 e Reddito di cittadinanza -

Manovra - M5S conferma reddito cittadinanza e taglio alle pensioni d'oro : Roma, 10 dic., askanews, - 'Vengono confermati gli obiettivi della Manovra sul reddito di cittadinanza che partirà nei tempi stabiliti'. È quanto fa sapere il M5S al termine di un incontro tra il ...