Besiktas | Pepe protagonista di un bellissimo gesto

(Di domenica 16 dicembre 2018) Il difensore portogheseha deciso di chiudere la sua esperienza calcistica con la maglia delrendendosidi un. Il calciatore, che adesso è nuovamente libero sul mercato, ha scelto di rescindere il suo contratto con il club turco non proprio in acque tranquille dal punto di vista economico. Ciò che ha sorpreso è che il centrale difensivo ha rinunciato all'ultima mensilità del suo stipendio e ha chiesto alla dirigenza di corrisponderla ai dipendenti della società, nello specifico agli addetti alla cucina e alla cura dei campi. Nel frattempopuò diventare un'occasione per i club italiani.