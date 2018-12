Autostrada | inaugurato il ponte dei record

ilfriuli

: #autovievenete inaugura il nuovo #ponte sul #tagliamento: ecco tutti i numeri del manufatto - IlFriuli : #autovievenete inaugura il nuovo #ponte sul #tagliamento: ecco tutti i numeri del manufatto - Alberto50853838 : RT @DaniBailo: E' domenica il #7dicembre 1958. Viene inaugurato il primo tratto dell'autostrada del sole da Milano a Parma. 6 anni dopo l'i… - squopellediluna : 07/12/1958 Viene inaugurato il primo tratto dell'autostrada del sole che unisce Milano a Parma -

(Di domenica 16 dicembre 2018) È il primo step di una fase nuova per le infrastrutture che, come tutti sapete, sono un elemento strategico per l'economia'. Altrettanto soddisfatto il presidente di Autovie Maurizio Castagna che ha ...