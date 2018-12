Sci | brutta caduta per lo svizzero Marc Gisin in Val Gardena | volato a 100 km durante la

Sci alpino - Marc Gisin trasportato in ospedale : gli aggiornamenti dopo la brutta caduta nella discesa della Val Gardena : La discesa libera maschile della Val Gardena è stata interrotta per trenta minuti in seguito alla bruttissima caduta di Marc Gisin, lo svizzero ha incrociato le code degli sci e ha preso il volo impattando in maniera durissima contro la neve. L’elvetico ha perso i sensi ed è stato soccorso dai medici che hanno operato un massaggio cardiaco, riuscendo fortunatamente a rianimarlo. A quel punto lo sciatore è stato trasportato in ospedale ...

LIVE Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 in DIRETTA : corsa interrotta - brutta caduta di Marc Gisin. Kilde al comando : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La Saslong nella sua totale spettacolarità e difficoltà. Ieri si è tenuto il Super G con la vittoria di Aksel Lund Svindal ed oggi in Discesa libera il norvegese va a caccia del bis. È la sua pista (nove successi in carriera), perché nessuno come lui riesce a domare le difficoltà di uno dei tracciati più ...

Sci di fondo - Pellegrino innamorato di Davos : “quella pista mi esalta. Le mie condizioni? Me la son vista brutta” : L’atleta azzurro si prepara a solcare la pista magica di Davos: “esalta le mie qualità, ma che spavento nei giorni scorsi” Federico Pellegrino rientra sul circuito dopo avere saltato la tappa di Coppa del mondo di Beitostolen. Il valdostano è pronto alla sfida sulla magica pista di Davos, alla quale è particolarmente legato: “siamo in inverno pieno, ci sono una quarantina di centimetri di neve fresca e la pista è ...

Sci alpino - brutta caduta per Stefano Gross : trauma a ginocchio e spalla per l’atleta azzurro : Gross cade in allenamento a Madesimo: trauma ad un ginocchio e ad una spalla. Ora fisioterapia per recuperare brutta caduta per Stefano Gross, in allenamento oggi sulle nevi di Madesimo con la squadra dello slalom azzurro. Gross, 32 anni in forza alle Fiamme Gialle, ha riportato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro e un trauma contusivo alla spalla sinistra. E’ stato sottoposto a risonanza in una clinica di Valmadrera ...

Sci alpino - brutta caduta per Stefano Gross in allenamento a Madesimo : trauma alla spalla e al ginocchio : Continua il periodo poco fortunato per la Nazionale italiana di sci alpino in questo inizio di stagione. Dopo gli infortuni di Sofia Goggia, di Johanna Schnarf e di Elena Fanchini, arriva un altra notizia negativa in questo senso, i cui connotati però sono ancora da chiarire. Stefano Gross è stato vittima di una brutta caduta in allenamento sulle nevi di Madesimo, dove si stava preparando con la compagine italiana di slalom, come si legge sul ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : brutta caduta e grave infortunio per Manuel Osborne-Paradis : Nella prima prova cronometrata della discesa di Lake Louise, vinta da Christof Innerhofer, c’è stata una brutta caduta per uno degli sciatori di casa, il canadese Manuel Osborne-Paradis. Dopo la caduta le prove sono state interrotte per un lungo tempo, anche perchè le condizioni del 34enne nativo di Vancouver sono sembrate subito gravi. Lo sciatore è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Banff, dove ha svolto i primi ...

Sci - brutta caduta per Elena Fanchini negli Usa frattura del perone e rientro in Italia : ROMA - Una caduta ferma il percorso di recupero di Elena Fanchini, tornata in squadra dopo aver sconfitto il tumore che l'aveva colpita all'inizio del 2018 . La sciatrice azzurra era tornata ad ...

«Tagliare corde vocali a Fedez» - StriScia fa della - brutta - ironia sull'intervento all'orecchio di Leone : ecco come ha reagito Fedez : FUNWEEK.IT - La puntata del 17 ottobre di Striscia la Notizia si è aperta con una battuta infelice di Ezio Greggio sull'intervento ai timpani a cui Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, si è ...

