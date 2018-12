Nadia Toffa presenta il suo Max | “Amico? Amore? È tutto riduttivo”

Nadia Toffa e la foto dell'uomo misterioso : «Lui è Max. Amico o amore? Tutto riduttivo...» : Nadia Toffa presenta su Instagram un Amico speciale. La "iena" dopo aver annunciato la pausa del programma per queste vacanze natalizie ha voluto concedere ai fan una foto molto intima che...

Nadia Toffa e la foto su Instagram : "L'uomo della mia vita" : Lo scatto è stato pubblicato ieri sera sul profilo social di Nadia Toffa . La 'Iena' del programma di Italia Uno, ha voluto condividere con i suoi fan una foto intima che la ritrae insieme ad un uomo ...

Nadia Toffa e Max - chi è : fidanzato o amico?/ Foto : "tutti meritano una persona come lui'" : Nadia Toffa e Max, con una Foto la Iena presenta il fidanzato sui social: "Per me c'è sempre e così io per lui. Tutti meritano una persona come lui'.

Nadia Toffa - misteriosa dedica su Instagram : 'Maxi c'è e per me ci sarà sempre' : 'Vi presento una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre'. Nadia Toffa fa una dedica speciale su Instagram condividendo una foto con un uomo, che lei chiama Maxi. Nadia ...

Nadia Toffa allo scoperto : “Lui è Max” Fidanzato? “Troppo riduttivo” : Nadia Toffa allo scoperto su Instagram. La giornalista con un lungo post presenta per la prima volta la ‘sua’ persona speciale: “Lui è Max”. Fidanzato? “Troppo riduttivo” Nadia Toffa esce allo scoperto e presenta su Instagram una persona a lei molto cara, finora tenuta gelosamente lontana dal gossip e dai riflettori. Si tratta dunque del […] L'articolo Nadia Toffa allo scoperto: “Lui è Max” ...

Nadia Toffa E MAX - CHI È : FIDANZATO O AMICO?/ Foto : "Per me c'è sempre e così io per lui. Merita tantissimo" : NADIA TOFFA e Max, con una Foto la Iena presenta il FIDANZATO sui social: "Per me c'è sempre e così io per lui. Merita tantissimo"

Nadia Toffa - la clamorosa foto insieme a un uomo : 'Lui è Maxi - l'amore della mia vita' : 'Vi presento una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre'. Nadia Toffa fa una dedica speciale su Instagram condividendo una foto con un uomo, che lei chiama Maxi. 'Amico? ...

Nadia Toffa e la foto dell'uomo misterioso : «Lui è Max. Amico o amore? Tutto riduttivo...» : Nadia Toffa presenta su Instagram un Amico speciale. La "iena" dopo aver annunciato la pausa del programma per queste vacanze natalizie ha voluto concedere ai fan una foto molto intima che...

Nadia Toffa/ Foto - 'Ecco Max. Chi è? Amico? Amore? Lui è...' Impazza il gossip sul fidanzato della iena : Nadia Toffa e Max insieme sui social, con una Foto la iena presenta il suo fidanzato sui social: 'Amico? Fratello? Amore?'

Nadia Toffa pubblica una foto mentre fa la chemio : 'Qui non si molla mai' : Nadia Toffa, 'guerriera' a "Le Iene" e nella vita, continua la sua lunga e dura battaglia contro il cancro. Nell'ultimo periodo però si sta mostrando un po' giù di morale, e lo dimostra una foto pubblicata mentre è intenta a sottoporsi alla chemio: sotto lo scatto un commento un po' triste, ma allo stesso tempo grintoso: "Qui non si molla mai". Nadia Toffa commuove il web pubblicando una foto mentre è in ospedale per sottoporsi alla chemio La ...

Nadia Toffa - nuova chemioterapia : «Se il liquido fosse frappé alla vaniglia» : Nadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia Toffa continua la sua battaglia contro la malattia che, ormai da un anno, la costringe a faticosi cicli di cure. L’ultimo lo sta effettuando proprio in questi giorni, ma la giornalista delle Iene non perde il suo intramontabile ottimismo: «Stamattina di nuovo chemioterapia», scrive su Instagram postando ...

Il coraggio di Nadia Toffa : posta su Instagram una foto durante la chemioterapia : coraggiosa, forte e sempre positiva: Nadia Toffa prova sorridere anche durante la chemioterapia, postando una foto su Instagram. La conduttrice delle Iene ad un anno dal malore continua a lottare contro il cancro. Una battaglia che non è ancora finita, ma che lei sta combattendo con tutte le sue forze, usando come arma anche il suo sorriso. La positività e la voglia di vivere di Nadia sono stati d’esempio per migliaia di persone che la ...

Nadia Toffa torna nuovamente in ospedale : Nadia Toffa è nuovamente in ospedale. La conduttrice de Le Iene, dopo essere andata in onda con puntata domenicale, ha avuto un inizio settimana difficile. Nadia si è dovuta recare in ospedale per sottoporsi ad una seduta di chemioterapia. Nadia, che tiene costantemente aggiornati i suoi follower via social, ha postato alcuni scatti che la ritraggono proprio mentre è intenta a combattere il mostro che vive in lei. Da poco più di un anno, Nadia ...

Nadia Toffa RITORNA A FARE LA CHEMIO/ Foto : "Preferisco pensare che il liquido sia frappè alla vaniglia!" : NADIA TOFFA dice arrivderci a Le Iene show per il 2018: la conduttrice dà appuntamento al 2019 e fa una promessa a tutti i suoi fans.