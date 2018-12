Megalizzi | domani autopsia su salma giovane giornalista

Strasburgo : domani l’autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi : Verrà effettuata domani l’autopsia sulla salma di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista trentino deceduto ieri a seguito dell’attentato terroristico a Strasburgo. Si tratterebbe di un ulteriore accertamento, in seguito è atteso il nulla osta per il rimpatrio della salma in Italia. “I genitori di Antonio Megalizzi, la sorella Federica, la fidanzata Luana e tutta la famiglia chiedono il massimo rispetto per il loro dolore in questo ...