ilnotiziangolo

: #Fam : il cast principale della comedy della CBS - Tutto_tv : #Fam : il cast principale della comedy della CBS - morganbarraco : #Fam : il cast principale della comedy della CBS - tvworldland : Fam serie TV: trama, cast, trailer, uscita e streaming della comedy con Nina Dobrev -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Fame attori principali – LaCBS roda i motori in attesa del grande debutto in prima serata. Il palinsesto americano prevede la premiere già ad inizio anno, grazie alla messa in onda del 10 gennaio 2019. La stardi Fam è Nina Dobrev, rimasta lontana dalle scene con un ruolo di primo piano fin dalla sua uscita da The Vampire Diaries. Al suo fianco troveremo unformato da attori conosciuti per il generee non solo.Fame personaggiQuali attori vedremo sul piccolo schermo e quali saranno i loro personaggi? Al centroscena la protagonista Nina Dobrev nei panni di Clem. Una ragazza scanzonata che ha sempre fatto di tutto per costruirsi una vita perfetta. La stessa che sognava fin da bambina, a causa di un contesto familiare difficile. Ha scelto di voltare pagina ed iniziare la sua nuova vita togliendosi di dosso la polvere accumulata ...