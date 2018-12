Draghi difende l' Europa

Draghi difende Ue e spinge per riforme : 12.41 Draghi difende Ue e spinge per riforme "Mi sento più orgoglioso di essere italiano".Così Draghi, presidente Bce,al conferimento di Phd Honors Causa a Pisa E poi: "Nel resto del mondo il fascino di ricette e regimi illiberali si diffonde, a piccoli passi si rientra nella storia.Per questo il progetto europeo è ancora più importante.".E "Non è ovvio che un Paese tragga ...

Draghi difende Ue e spinge per riforme : 12.41 "Mi sento più orgoglioso di essere italiano".Così Draghi, presidente Bce,al conferimento di Phd Honors Causa a Pisa E poi: "Nel resto del mondo il fascino di ricette e regimi illiberali si diffonde, a piccoli passi si rientra nella storia.Per questo il progetto europeo è ancora più importante.".E "Non è ovvio che un Paese tragga vantaggi in termini di sovranità monetaria dal non essere parte dell'euro"."Per porre i Paesi euro al riparo ...

Mario Draghi difende l’indipendenza della Bce. Ma è davvero così? : “L’indipendenza di una banca centrale è essenziale”, ha affermato recentemente il presidente della Bce, Mario Draghi. “Se le banche centrali fossero meno indipendenti, e il pubblico percepisse che la politica monetaria può essere condizionata in una direzione o nell’altra, ciò alla fine destabilizzerebbe le aspettative d’inflazione e minaccerebbe la stabilità dei prezzi, proprio come negli anni 70″. Draghi si ...

Tria su Alitalia : "Prestito ponte va restituito secondo regole Ue". Poi difende Draghi : Ma che derivi da un'incertezza politica perché non ci sono fondamentali dell'economia o una rottura dei conti pubblici che lo giustifica". E difende Draghi - "Draghi non ha detto nulla di strano, ha ...

Tria difende Draghi : lo spread è un pericolo anche per le banche : Il ministro dell'Economia difende Draghi e afferma: 'Lo spread a questi livelli è dannoso, la questione è in che modo lo facciamo scendere', ma certo 'non possiamo pensare che questo spread sia ...

Tria difende Draghi : 'Non ha detto nulla di strano'. Banche in crisi? 'Giusto l'intervento dello Stato' : Ma che derivi da un'incertezza politica perché non ci sono fondamentali dell'economia o una rottura dei conti pubblici che lo giustifica'. 'Draghi ha detto la realtà come banchiere centrale. Non ha ...

Manovra - Tria difende Draghi : 'Avrei preferito un deficit più basso' - : Il ministro dell'Economia ha spiegato che "il 2,4% forse non serviva ma è normale per Manovra espansiva". Sulle parole del presidente della Bce : "Non è stato inopportuno, non ha detto nulla di strano". E ha garantito:...

Manovra - Tria difende Draghi sullo spread : 'A questo livello è dannoso' : Se Luigi Di Maio ha tuonato contro Mario Draghi , colpevole di 'non fare il tifo per l'Italia' , è il ministro dell'Economia Giovanni Tria a prendere le difese del governatore della Banca centrale europea: 'Draghi ha detto la realtà come banchiere centrale. Non ha detto niente di strano. È chiaro che lo spread a ...

Tria difende Draghi : "Non ha detto nulla di strano". Banche in crisi? "Giusto l'intervento dello Stato" : Da economista avrei scelto 2,4 o 2,5% perché bisogna contrastare il rallentamento dell'economia, ma da ministro avrei preferito un livello più basso per prima cosa perché forse non serviva'. Draghi '...