Cosenza-Benevento posticipata | ecco la data del recupero

: #SerieB, ecco quando si recupererà #Cosenza-#Benevento???? - DiMarzio : #SerieB, ecco quando si recupererà #Cosenza-#Benevento???? - Max_Mogavero : #Benevento, altro cambio di programma: la gara col #Cosenza si giocherà domani, ma il fischio d'inizio ci sarà alle 17 #SerieB #CosBen - ossobuco20111 : Serie B: Cosenza-Benevento rinviata -

(Di sabato 15 dicembre 2018)– E' in corso la giornata valida per il campionato di Serie B, un turno molto importante e che ha regalato già emozioni. Non si è disputata la partita tra, il match è stato rinviato a causa dell'abbondante pioggia che si è abbattuta nelle città nelle ultime ore, il terreno non permetteva di scendere in campo. Nelle ultime ore è stata decisa ladel: domenica 16 dicembre alle ore 15 allo stadio San Vito-Marulla.