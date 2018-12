Una nuova legge per migranti In Toscana avranno cibo e casa

ilgiornale

: 'Se piovesse il tuo nome' in una nuova versione cantata in duetto da Elisa insieme a Calcutta! Fuori ora in radio e… - elisatoffoli : 'Se piovesse il tuo nome' in una nuova versione cantata in duetto da Elisa insieme a Calcutta! Fuori ora in radio e… - nzingaretti : È tempo di scegliere. Mi candido alla guida del #Pd per una nuova Italia, una nuova Europa, un nuovo Partito Democr… - timbusiness : “TIM sulle regioni #Campania e #Sicilia sta concentrando una nuova attività per costruire nuovi Servizi con soluzio… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) È bagarre in, dopo le ultime dichiarazioni del presidente Enrico Rossi. Durante il "Meeting per i diritti umani" al Mandela Forum (Firenze), il governatore ha infatti illustrato come la Regione stia attualmente preparando unaper continuare ad elargire agli extracomunitari (regolari e non) tutti i servizi considerati necessari. Un ulteriore aiuto verrà inoltre fornito a tutte quelle onlus e cooperative che si occupano di assistere i.Del resto le idee di Rossi sul tema integrazione sono note da tempo: "Non vogliamo buttare per strada nessuno. Chi sta in, anche se non ha la cittadinanza, è comunque una persona".Detto fatto, dunque. Ed il programma è chiaro. "Dobbiamo farci carico dell"assistenza sanitaria essenziale. Di un tetto, un posto per ricoverarsi. Ma anche di una minestra calda e dell"istruzione", spiega il presidente della Regione, come riporta ...