Tumori | radioterapia stereotassica arma hi-tech | focus a Roma

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Un meeting per far sì che esperti diversi – radioterapisti, oncologi medici e chirurghi – dialoghino sulla disponibilità di un’anti-cancro oggi sempre più diffusa come la(Sbrt), e la sua interazione con le altre discipline. Questo l’obiettivo del sesto simposio annuale Upmc nelle parole di PierCarlo Gentile, direttore medico del centro diad alta specializzazione Upmc San Pietro Fbf e responsabile delladell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli diUna due giorni, intitolata “Il ruolo dellanella patologia oncologica discussa negli ambienti multidisciplinari”, che riunisce nella capitale oltre 100 professionisti che si confrontano sulle eventuali linee di convergenza sugli approcci terapeutici in oncologia tramite l’utlizzo della...