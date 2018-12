Terremoto | il sindaco di Accumoli | ' Non ho più soldi in cassa | niente stipendi'

Terremoto Rimini - il sindaco : “Avviate le procedure per la verifica degli edifici pubblici e delle scuole” : A seguito della scossa di magnitudo 4.0 (ribassata da 4.2) registrata alle 13.48 con epicentro nella zona di Santarcangelo di Romagna “non si segnalano danni a persone e cose e sono state avviate le procedure per la verifica degli edifici pubblici e delle scuole“, ha dichiarato il sindaco di Rimini. “Ci sono state molte chiamate ai Vigili del Fuoco“, “ma non si registrano danni: siamo in costante contatto con le ...

Forte scossa di Terremoto al Nord Italia - il sindaco di Santarcangelo di Romagna : “Cittadini scesi in strada” : “Non ci risultano danni evidenti anche se siamo gia’ partiti con delle verifiche. In citta’ il terremoto si e’ sentito bene e i cittadini sono scesi in strada preoccupati mentre, nelle frazioni, la scossa e’ stata piu’ lieve“: lo ha reso noto Alice Parma, sindaco di Santarcangelo di Romagna (Rimini), il Comune più vicino all’epicentro della scossa di terremoto magnitudo 4.2 verificatasi alle ...

Terremoto POZZUOLI M 2.0 - PAURA A NAPOLI E CAMPI FLEGREI/ Ingv - ultime notizie : sindaco - "niente pericoli" : TERREMOTO POZZUOLI, scosse CAMPI FLEGREI: Ingv, sciame sismico avvertito dalla popolazione oggi, venerdì 12 ottobre. Le ultime notizie: la zona di NAPOLI torna a tremare.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:08:00 GMT)