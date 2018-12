Strage discoteca | Michele esce dal coma e ringrazia Totti | ' Ci vediamo a Trigoria'

Strage discoteca Ancona - ultime notizie : le condizioni dei feriti e i funerali delle vittime - Sky TG24 - : A Senigallia, Marotta e Frontone le esequie di tre adolescenti che hanno perso la vita nella tragedia alla "Lanterna azzurra". Intanto migliorano le condizioni dei 6 ricoverati. Il minore indagato ...

Corinaldo - la discoteca della Strage non aveva la copertura assicurativa per i clienti : Il locale della strage non aveva assicurazione. L'ultimo grave risvolto della tragedia di Corinaldo l'ha svelato l'edizione online odierna de Il Corriere della Sera. Il quotidiano di via Solferino ha scoperto che la discoteca era sprovvista dell'assicurazione per i cosiddetti danni contro terzi: quella che tutela anche da una banale caduta un avventore di un locale. Oltre al lutto e al dolore, ciò significa che vittime e feriti difficilmente ...

Strage discoteca - a Senigallia il primo funerale : "Emma addio - eri una scia di bonta e intelligenza" : Amici e parenti a salutare la ragazzina di 14 anni morta alla Lanterna azzurra di Corinaldo assieme ad altre 5 persone, quattro giovanissimi e la mamma di 39 ann. Il messaggio del presidente Mattarella

Ancona - Strage in discoteca - molti più biglietti del consentito : l'intercettazione (video) : "Questa volta ho stampato seimila biglietti e li ho venduti tutti". Un'intercettazione fisserebbe la voce del figlio di uno dei titolari della 'Lanterna Azzurra', la discoteca di Corinaldo dove è avvenuta la strage costata la vita a sei persone, cinque minori e una mamma. La registrazione, mandata in onda ieri nel corso del programma 'Chi l'ha visto?', dimostrerebbe che alla discoteca di Corinaldo in attesa del dj set del trapper Sfera Ebbasta ...

Strage in discoteca - l'intercettazione a Chi l'ha Visto : 'Sono messo male - i biglietti sono di più e non bastano' : Alla discoteca di Corinaldo per il concerto di Sfera Ebbasta c'erano più persone del consentito. Gli inquirenti stanno indagando per accertare le responsabilità della tragedia che è costata la vita a ...

Strage discoteca - 17enne torna in libertà : Ancona, 12 dic., AdnKronos, - E' stato rimesso in libertà il 17enne indicato da tre testimoni come il ragazzo che, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorso, avrebbe usato lo spray urticante nella ...

Strage discoteca - 17enne torna in libertà : Ancona, 12 dic. (AdnKronos) - E' stato rimesso in libertà il 17enne indicato da tre testimoni come il ragazzo che, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorso, avrebbe usato lo spray urticante nella discoteca Lanterna Azzurra. Il gip minorile di Ancona ha convalidato l'arresto del ragazzo per possess

Strage discoteca - il 17enne torna libero : 18.16 E' stato rimesso in libertà il 17enne sospettato di avere usato lo spray urticante che avrebbe provocato il fuggi fuggi e poi la calca all'uscita della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in cui sono morte sei persone. Il ragazzo, fermato per una vicenda di droga, è comparso davanti al gip del Tribunale minorile di Ancona che ha convalidato l'arresto, ma ha rimesso in libertà l'adolescente perché non c'erano i presupposti per la ...

Strage discoteca : 17enne rimesso in libertà - resta indagato : Il gip del tribunale minorile di Ancona ha convalidato l’arresto, ma rimesso in libertà, il 17enne accusato di possesso di droga e indagato per omicidio preterintenzionale e lesioni colpose e dolose per la Strage al ‘Lanterna Azzurra Clubbing’ di Corinaldo. Al momento, le due vicende restano separate: il minorenne, oltre ad essere accusato di detenzionevdi stupefacebìni, è sospettato di aver ...

Strage discoteca : 17enne rimesso in libertà - resta indagato : Il gip del tribunale minorile di Ancona ha convalidato l'arresto, ma rimesso in libertà, il 17enne accusato di possesso di droga e indagato per omicidio preterintenzionale e lesioni colpose e dolose ...

Corinaldo - il 17enne fermato per la Strage in discoteca torna in libertà : Il ragazzo di 17 anni, tra gli 8 indagati per la strage nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, costata la vita a 6 persone, è comparso oggi davanti al gip del Tribunale minorile di Ancona che ha convalidato l'arresto, ma ha rimesso in libertà l'adolescente perché non c'erano i presupposti per la custodia cautelare.Continua a leggere

Strage NELLA DISCOTECA DI CORINALDO/ Ultime notizie - le indagini : ancora molti punti oscuri sulla tragedia : CORINALDO, STRAGE alla DISCOTECA Lanterna Azzurra: le Ultime notizie e gli sviluppi delle indagini. Il 17enne indagato e interrogato: 'non sono colpevole'

CORINALDO - DUE ARRESTATI : "NON C'ENTRIAMO NULLA"/ Strage discoteca - sciolta prognosi per 3 pazienti : CORINALDO, Strage alla discoteca Lanterna Azzurra: le ultime notizie e gli sviluppi delle indagini. Il 17enne indagato e interrogato: 'non sono colpevole'

Strage in discoteca a Corinaldo - la prof abbraccia lo studente-eroe/ 'Questo ragazzo ha salvato mia figlia' : La Strage in discoteca a Corinaldo ci porta a raccontare ancora molte storie di persone che hanno vissuto attimi di terrore.