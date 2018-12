Rendere l’acqua del mare potabile? E’ possibile | grazie all’energia del Sole | lo studio

meteoweb.eu

: L’autrice ti spiega come rendere una bevanda semplice un vero e proprio farmaco naturale, che ti aiuterà a mantener… - IsMadeInItaly_T : L’autrice ti spiega come rendere una bevanda semplice un vero e proprio farmaco naturale, che ti aiuterà a mantener… - ademofonti : RT @ademofonti: Per dire, per colpire il terrorismo ed i suoi 'Pesci'bisogna togliergli l''Acqua'! Per 'Far uscire il dentifricio bisogna p… - ademofonti : Per dire, per colpire il terrorismo ed i suoi 'Pesci'bisogna togliergli l''Acqua'! Per 'Far uscire il dentifricio b… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Secondo stime della FAO, entro il 2025 quasi 2 miliardi di persone potrebbero non avere abbastanza acquaper le proprie necessità quotidiane. Una delle possibili soluzioni a questo problema è la dissalazione, ossia il trattamento deldiper renderla. Tuttavia, rimuovere il sale daldirichiede una quantità di energia da 10 a 1000 volte maggiore rispetto ai tradizionali metodi per rifornirsi di acqua dolce, ossia deviaredei fiumi o pompare quella dei pozzi.Partendo da questo problema, una squadra di ingegneri del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino ha ideato un nuovo prototipo per dissalarediin modo sostenibile e a basso costo, utilizzando l’energia delin modo più efficiente. Rispetto alle soluzioni precedenti, la tecnologia sviluppata è infatti in grado di raddoppiare la quantità di acqua prodotta a ...